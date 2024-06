Caamaño reprocha al Ministerio de Sanidad "no abordar" la falta de médicos en verano

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, ha reprochado este viernes que la agenda de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que participan representantes de comunidades autónomas, sea "excesivamente técnica (...) probablemente para no abordar el problema principal, la falta de personal sanitario este verano". "Muy aburrido, por lo menos para mí", agregó.



En declaraciones a un grupo de periodistas al margen de un acto de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Caamaño ha dicho que la agenda prevista para esa reunión, presidida por la ministra de Sanidad, Mónica García, le parece "aburrida".



En su opinión, va a ser una reunión "larguísima" para examinar varios informes, y ha sugerido que parece destinada a "escapar de la realidad" de la falta de profesionales en los sistemas de salud en centros públicos este verano.



Preguntado sobre sus propuestas de facilitar que médicos en formación del sistema MIR que están a punto de concluir su programa de especialización puedan ejercer de manera voluntaria a cambio de una remuneración este verano mediante supervisión de facultativos, ha respondido que ese asunto está "paralizado".



La ministra ha insistido que no caben interpretaciones de la normativa respecto a lo que pueden y no pueden hacer los médicos en formación MIR de último año este verano y ha reiterado que no va a aceptar ninguna propuesta que "roce la ilegalidad".