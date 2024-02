Belarra y Montero estarán con Faraldo el sábado en el acto de Podemos en A Coruña

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la exministra de Igualdad, Irene Montero, respaldarán a la candidata de su partido a la Presidencia de la Xunta, Isabel Faraldo, en el primer acto de la formación en Galicia. Será este sábado, día 10, en A Coruña, en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco).



"Estamos ilusionadas, comprometidas y, lo más importante, estamos muy convencidas de que nuestro proyecto tiene que estar en el Parlamento gallego", ha manifestado Faraldo tras el anuncio de este mitín de campaña.



"Sé que las encuestas no nos son favorables, pero también sé que el partido se juega hasta el último minuto y vi a lo largo de estos diez años cómo las urnas tumban encuestas", ha apuntado.



"Nosotras vamos a trabajar, trabajar y trabajar", ha dicho para reivindicar, a colación, entre otras medidas, la implantación de la Ley de Vivienda en la comunidad gallega. Lo ha hecho tras recordar la "escalada de precios imparable", tanto en el precio de la hipoteca como de los alquileres, del momento actual que "no permite a muchas familias respirar".



"El 40% de los ingresos de las familias se dedican a la vivienda", ha recordado, mientras los precios de los alquileres "subieron en los últimos años más de un 60%". "No entendemos por qué esa ley no está siendo de obligado cumplimiento en Galicia".



Por otra parte, se ha posicionado sobre su relación con el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, después de que el Diario Red, medio que dirige el exvicepresidente del Gobierno, defendiese en un editorial que la mejor decisión de la militancia del partido morado en Galicia hubiese sido rechazar la coalición con Sumar y pedir el voto para el BNG.



Cuestionada sobre ello, Faraldo ha manifestado estar "segura y convencida" de que Iglesias "no dejará de estar pegado" a su candidatura tras la consulta en la que la militancia en Galicia "en un 63% rechaza por completo esa coalición".



"Si le preguntaran directamente a Pablo Iglesias en este momento a quién votaría hoy si estuviera en Galicia a mí no me cabe duda y es un honor saber que me votaría a mí", ha apuntado. "La relación es buenísima", ha aseverado.