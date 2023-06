Baltar no optará a renovar como presidente del PP de Ourense

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha afirmado este jueves que, tras su renuncia a seguir en la Diputación, el jefe de filas de los populares ourensanos, Manuel Baltar, mantendrá este cargo hasta el próximo congreso provincial, aún sin fecha, pero no intentará revalidar en el próximo cónclave que convoque la formación.



"Eso me ha trasladado él", ha dicho Rueda, en la comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, después de que en la pasada jornada agradeciese el paso dado por el dirigente ourensano e incidiese en que los ciclos tienen un principio y un final.



A preguntas de los medios este jueves, ha añadido que está convencido de Baltar no optará a seguir como líder de los populares ourensanos. "Cuando haya un nuevo congreso en Ourense, estoy seguro de que ya no optará él. Habrá otros candidatos y los compañeros tendrán que decidir", ha esgrimido.



Rueda ha evitado concretar un margen temporal para la celebración de ese congreso, que no será "inmediato", ya que los populares tienen otras prioridades electorales inminentes. Los Estatutos del PP fijan que los congresos se celebran cada tres años y el último provincial se celebró en septiembre de 2021, por lo que lo que su mandato formalmente no se agotaría hasta el mismo mes de 2024.



Sin embargo, Rueda ha dado a entender que la previsión no es extender durante todo ese tiempo la dirección de Baltar. La intención, ha afirmado, no es necesariamente "agotar" los tiempos, lo que podría situar el cónclave en el otoño del año que viene, si no hay un adelanto de las elecciones autonómicas.



De hecho, ha recordado que no sería la primera vez que los populares adelantan los cónclaves en función de otros intereses, y que es una situación aplicable a Ourense y a otros ámbitos.



Diputación

En su intervención, Rueda ha rebajado el calado de las palabras del vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, quien agradeció este jueves a Baltar "no ser un obstáculo" para que el partido pueda mantener el poder en la Diputación de Ourense.



El propio Baltar afirmó que daba el paso para facilitar que esto pudiese ocurrir, y Rueda ha leído las declaraciones de Tellado en clave de reivindicación al "derecho" del PP a conservar una institución donde se ha quedado a un diputado de la mayoría absoluta.



En todo caso, ha asegurado que "no está garantizado" que esto ocurra porque "no hay ningún tipo de pacto" aún para que "un candidato o candidata" popular pueda hacerse con el bastón de mando municipal. "Lo vamos a intentar y creo que legítimamente tenemos derecho con esos resultados", ha esgrimido.



Sustituto de Baltar

Aunque tras el 28-M evitó expresamente reconocerlo como candidato a la Diputación, el presidente gallego recordó que Baltar, antes de los comicios, se había presentado como tal y, dado que su renuncia a recoger el acta de concejal en Esgos y a seguir en el Pazo Provincial se produjo en la pasada jornada, por lo que es "pronto" para hablar de sustitutos.



El PPdeG reivindica su derecho a mantener el poder de la institución y buscará una persona, pero su jefe de filas considera que hay margen —sobre todo cuando hay varios recursos en marcha que apuntan a que la constitución aún se retrasará—.



"Todo el mundo entenderá que tendremos que hablar entre nosotros y ver quién debería presidirla", ha defendido, antes de apuntar que la dirección autonómica tendrá que hablar con el PP de Ourense e intentar buscar "un candidato o candidata cuando toque".



Listas al Senado

Sobre el alcalde de Pereiro de Aguiar (Ourense), Luis Menor, que ya ha aparecido en las quinielas y que, además, es de su máxima confianza puesto que estuvo en su equipo en la Xunta, Rueda ha bromeado con que el mero hecho de dar su opinión y decir que "sería un magnífico candidato" porque "es un gran alcalde" puede dar a entender que lo está "señalando", pero ha matizado que podría haber otros candidatos.



"Menor saben que fue incluido en las listas al Senado y espero que sea elegido (el 23-J)", ha subrayado, a renglón seguido, antes de incidir en que hay "gente muy buena" en el partido en Ourense. Rueda ha concluido que "es muy pronto" para hablar del relevo de Baltar, pero ha indicado que en Ourense "hay buena cantera, como en el resto de provincias".



Oferta de Cabezas

En cuanto a la situación en el Ayuntamiento, Rueda ha esgrimido que, salvo alguna novedad que él no conozca, el candidato popular a la Alcaldía ourensana, Manuel Cabezas, no ha obtenido respuesta a la propuesta formal que lanzó en la pasada a PSOE y BNG.



Ha recordado que hace dos semanas intentó reunirse con ambas formaciones, con el "primero sí y luego no" de los socialistas, y la "callada por respuesta" del BNG. Ahora tampoco hay respuesta.



"Conocen la ley electoral", ha continuado, en referencia a que, a falta de un acuerdo, gobernará el más votado, que es el actual alcalde en funciones, Gonzalo Pérez Jácome (DO).



Dicho esto, ha esgrimido que "no se podrá decir que el PP no buscó otras alternativas" y ha afirmado que él se queda "con la conciencia tranquila" porque sus compañeros, ha dicho, "lo intentaron".