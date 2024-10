Arrecian las críticas a Sánchez tras su posición sobre la conexión del AVE entre Vigo y Oporto

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, echó en cara al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, “hablar una vez más en contra de Galicia” en la cumbre hispano-lusa de Faro, por haberse fijado como primer objetivo la conexión de AVE Madrid-Lisboa pese a que el Gobierno de Portugal apuntó como prioridad a la conexión del norte (Oporto-Vigo).



En declaraciones a los medios en Santiago, Rueda agradeció del compromiso ratificado por el Gobierno luso y proclamó que Portugal “ya está en fase de licitación de las obras para cumplir” el objetivo (el último horizonte que hay sobre la mesa, asumido por Portugal y por la Xunta es el del año 2032 para la conexión).



También Sánchez apuntó en la pasada jornada a 2032, pero el Ejecutivo autonómico consideró que, con los pasos actuales dados por el Gobierno de España, no es un plazo “realista”.



“Ni el anterior Gobierno portugués, ni el actual, de corte más conservador, ocultaron su intención de querer vertebrar ese país a través de la alta velocidad y hacer la conexión vía Galicia. Yo lo agradezco muchísimo porque para Galicia es algo fundamental”, reflexionó el líder gallego.



A renglón seguido, recordó que, en su último encuentro en La Moncloa, trasladó a Sánchez que esta era una cuestión “fundamental” para Galicia. “Me escuchó y no dijo nada. Ahora por lo menos habla claro y ha manifestado sus prioridades”, recalcó, antes de incidir en que la Xunta no tiene “absolutamente nada en contra” de que se haga conexión con otras comunidades, pero no “en detrimento de Galicia”.



“Y cuando estamos hablando de una conexión entre los países y el otro país está diciendo que prefiere la que nos favorece a nosotros, parece muy difícil de entender que el presidente de España se empeñe en otra alternativa”, lamentó, antes de añadir que Sánchez “no está contando la verdad, como en tantas cosas”.



Así, aludió al informe presentado por la Xunta meses atrás en los que se incidía en que España no llegaría al plazo de 2032 y la conexión con el Norte de Portugal no podría estar antes de 2034.

Hacer presión

“Y este miércoles Sánchez hablaba del año 2032, lo que demuestra que ni se molestó en ver los plazos realistas”, censuró Rueda y reiteró que la única partida que reflejan los Presupuestos de 2024 son 30.000 euros para la salida sur de Vigo, lo que aseguró que lamenta “muchísimo” antes de avisar: “Seguiremos haciendo toda la presión” y “toda la fuerza”.



El mandatario autonómico recordó que asumió recientemente la Presidencia rotatoria de la Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal y manifestó su deseo de trabajar para reforzar la alianza, y también peleará para que La Moncloa “esté a la altura de lo que Galicia está pidiendo”.

“Es muy difícil de entender que los portugueses estén diciendo que sí y nuestro Gobierno todo lo contrario. Es muy difícil de entender y haremos lo posible por cambiarlo”, sentenció el presidente de la Xunta.

“España no llega”



Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, se refirió también a este tema en la misma línea –durante su intervención parlamentaria sobre presupuestos– para alertar de que “España no llega” al objetivo de que el AVE entre Galicia y Portugal esté activo en 2032.



Recordó que la Xunta ya participó en un declaración en defensa de esta infraestructura, pero “todo parece” que será necesario “seguir haciendo mucha presión” para que se lleve cabo, aunque sea en 2033 o 2034, dijo.