Cuando para algunos empiezan las vacaciones para otros acaban y tienen que volver, volver a casa, volver al trabajo, volver, comenzar o retomar… volver a empezar es el mantra de septiembre. El mundo de la moda está para ayudarnos o por lo menos animarnos, aunque cuando empiezo a ver la nueva temporada y pienso en el frío que va a venir… El deslumbrante poder de la moda nos sumerge en un otoño cargado de feminidad y etilo que nos invita a estrenar y a invertir en buenas compras:

- El punto se convertirá en el rey del armario, jerséis de cuello alto, de canalé, de cashmere, de punto fino, en todos los colores. Eterno, orgánico y de naturaleza handmade. El efecto canalé es tendencia en accesorios para el cuello y en minivestidos.

- Espaldas al descubierto, “cut out” de forma circular, en triángulo o totalmente al descubierto mientras el frio no asome puedes lucir moreno.

- El estilo minimal de inspiración masculina o estilo “garçon” viene pisando fuerte y aunque ya los hemos visto mucho aún lo veremos más, conjuntos formados por tejanos holgados, jersey de cuello vuelto y chaqueta americana versión XXL. Una corbata sería el plus ideal para completar tu look masculino y si por el contrario quieres darle un plus de feminidad un pañuelo de flores de todos los colores y tamaños.

- “El Little Black Dress” o “Petite robe noire” o vestido negro de corte clásico forma parte del armario de toda mujer por su versatilidad y sofisticación.

- El vestido “croissant” que recuerda al desayuno por excelencia parisino, de mangas oversize, ceñido a la cintura y en colores vivos. Original, favorecedor y divertido.

- Vestido de punto, prendas perfectas para ir a la oficina, comidas y aportan calidez. También nos aporta ese punto elástico que se ajusta a la estética de los años setenta.

- Pantalon de vestir, de tiro alto y de diseño holgado, el rey de la formalidad, llévalo en diferentes tonos y acabados.

- Faldas midi se llenan de volumen, color y print. Femeninas para ocasiones especiales.

GRANDES CLÁSICOS

Vuelven los grandes clásicos a rescatarnos, zapatos de charol y boinas parisinas muy chic parisino, sinónimo de elegancia, al clásico blanco y negro se le unen nuevas propuestas como el rosa o el dorado. Felpas, telas coloristas, estampaciones florales para decorar tus accesorios. Raya diplomática, con un siglo de historia esta temporada se renueva de la mano de Gucci, Alexander McQueen, basándose en el uniforme de trabajo de los banqueros ingleses del siglo XIX.

- Los calcetines irrumpen en el armario de entretiempo en colores sólidos y por encima del tobillo, esta temporada formarán un tándem ideal con mocasines con taconazo, salones y zapatos slingback.

- Trasparencias y efectos velados para darle a nuestro armario un toque más sensual en nuestro día a día, llévalos con bodies y combinaciones en el mismo tono.

- Encajes piezas destinadas a ocasiones y eventos con carácter ornamental, se traslada a vestidos, chaquetas, camisetas para hacerlo más sport. Siempre el negro lo hace elegante y sofisticado, aunque también hay que tener en cuenta que otros tonos más suaves y diferenciadores se colarán este otoño.

- El corsé, vuelve actualizado, puramente decorativo, liberado de todas las restricciones, sensuales y modernos. Ya sea de protagonista o sobre vestidos y chaquetas.

Gabardina con corsé de Dior. I DIOR

- Linea imperio o estilo de la regencia con lazadas, terciopelo o broches vintage, para ser una auténtica dama a la hora del té.

- Chalecos prenda originaria de Francia y refugio estético de los Dandis durante el siglo XIX, estructura los trajes más formales, y marcas como The Row o Mans los diseña muy coloridos.

- Estilo “college” como cada septiembre actualiza tu uniforme, el talle bajo y los calcetines a la altura de la rodilla. Diseños “preppy” femeninos y sofisticados. La clásica camisa Oxford, el estampado príncipe de galés, el cuello bebé se traslada de las camisas a los cárdigans y pantalones de cuadros acampanados de inspiración Balmoral.

- El fucsia, se mantine en versión más intensa, y en neon será un triunfo lleno de vitalidad que combina con un amplio abanico de tonos. Liderado por Valentino que anima looks festivos funciona también en abrigos masculinos y trajes.

- Tonos pastel, las estaciones más frías se llenan con la dulzura y el romanticismo de los colores pastel. Rosas, azules, amarillos, verdes llenan de luz tus outfit.

- El cuero es el protagonista más buscado, la clave está en apostar por diseños y accesorios en distintos colores. Como en collares, bolsos, botines, faldas, pantalones, gorras, cinturones y por supuesto en adornos para el cabello.Una buena cazadora de piel negra nunca puede faltar en tu fondo de armario ideal para combinar tanto con siluetas más relajadas como con diseños en clave formal.

- Blazer con mucho “twist”, son una opción infalible en la nueva temporada: Llevemos el esmoquin al día con deportivas y gorra, un día con etiqueta es sofisticado. Reinventemos el clásico traje con chaquetas con aberturas laterales. Chaquetas para armonizar nuestros looks con balances cromáticos, con los colores tierra lo conseguirás. A cuadros es un must, tartán, príncipe de Gales, ojo de perdiz, es un básico para siempre. Chaquetas con hombreras marcadas y patronales oversize que apelan al espíritu ochentero.

Traje estampado de cebra de Valentino. I VALENTINO

- Gabardina de los modelos básicos en color beis, a los más innovadores con “cut outs”, con flores estampadas o de piel troquelada, este clásico no falla nunca.

- Cazadoras de aviador, informal y con carácter, corto y cálido todo un “Must”.

- Bomber urbana, icono de la moda casual, vuelve con diseños novedosos y renovados.

- Abrigo cámel, clásica prenda imprescindible por su elegancia y versatilidad.

- Teddy Bear, extragrandes estilo osito de peluche, envolventes.

- El marrón chocolate se postula como protagonista estos meses, en total look, con contraste con metalizados, o con pelo. El chocolate es el nuevo negro.

- Pata de Gallo, este tejido de lana bicolor regresa este otoño en formato XXL. Proveniente de las tierras escocesas y símbolo de estatus hasta el siglo XX.

- Minifaldas con botas altas, este look funciona con todos los estilos, desde la estética más dura, a la mas urbana.

- Los pasamontañas conquistarán la ciudad para protegernos del frío, dejando sólo al descubierto el rostro muy vistos en las pasarelas.

- Zapatos planos y acabados en punta en todas sus versiones. Zapatos con pulsera elegantes y funcionales, salones todoterreno que se actualizan con tacones con logotipos y materiales satinados.

Mocasines de Gucci. I GUCCI

- Terciopelo su textura suave, su calidez, hace que siempre esté en todas las temporadas de otoño e invierno, aparte de l negro y de los colores neutros, viene en una gran gama cromática.

- Gafas de estilo pantalla y cuanto más grandes mejor, con estética futurista de los años sesenta, de formas intrincadas con cristales teñidos y estilo disco.

- Flecos que regresan por la puerta grande, aportan una dosis extra de movimiento y un plus de sofisticación. Se llevan en inspiración western y con inspiración de los años veinte el inconfundible “look flapper”.

- Botines negros o Biker planos con suela engomada, si no los tienes de temporadas pasadas hazte con unos.

- Cabello peinado a un lado, inconfundible espíritu de los 70´s y sujeto con una horquilla, clásico, sencillo y fácil.

Celebremos la llegada de una nueva estación, con piezas para alegrar tu armario, seleccionarás para actualizar las que ya tienes esos clásicos atemporales y esenciales perfectos impregnando a nuestros looks carácter y personalidad.