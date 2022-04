Todo pasa, todo cambia... o no

Por eso atrévete a una nueva moda, a vivirla con alegría, con respeto, glamour, sofisticación y elegancia. Que este sea el comienzo de un nuevo camino. Todo pasa y todo cambia por eso apreciemos los buenos momentos vividos y los que nos quedan por vivir, la moda está en nuestras vidas desde que nos levantamos por la mañana y nos colocamos delante del armario para vestirnos, por eso es tan importante tener ilusión y ganas.





Lo nuevo se abre paso con todas las novedades... o eso creemos porque lo nuevo es una revisión actualizada de lo antiguo.





















El denim









Tejidos como el denim despliegan su capacidad de transformación y se convierten en mucho más que un básico infalible que sigue arrasando aunque sea un viejo conocido del siglo XIX por cortesía de Levi Strauss, revisemos todas sus épocas:





Los 70 fue un auténtico boom la década supuso un paseo triunfal a los pantalones de campana, combinado con prendas boho y plataformas XL.





Los 80 la cazadora vaquera se convirtió en el must con sus hombreras que enmarcaban los cardados. Los pantalones ganaron anchura y los monos salieron del trabajo.





Los 90 fue el comienzo del grunge con prendas rotas y tejidos desgastados. Unos años donde mandaron los pantalones rectos y el minimalismo y la camiseta blanca se convirtió en el básico combinable.





Los 2000 el brilli brilli fue el aliado para los complementos denim que entronizaron el más es más. Los vaqueros abandonaron la cintura y bajaron a la cadera, añadimos cinturones en plata y dorado para ser las reinas de la disco.





















Actualmente los nuevos jeans incorporan modos más sostenibles de abastecimiento, producción y distribución, nuevos modelos con etiqueta verde. Diseños casuales, cómodos que aseguran una forma de compra más responsable.





La Panthère de Cartier











Se convirtió en el gran emblema de la Joyería gracias a su diseñadora Jeanne Toussaint nacida en Bélgica 1887, icono de estilo, socialité en la sociedad parisina del siglo XX, apodada la “pantera” por su estilo fuerte y libre. Amiga de Cocó y de Louis Cartier quien la nombró directora creativa de la firma, cargo que ostentó durante 40 años y consolidó al felino como emblema de la casa.









Actualmente el mítico animal ha inspirado todo tipo de objetos, relojes, piezas de alta joyería, fragancias... hoy la pantera en tres dimensiones, con su aspecto desafiante y elegante es un objeto de deseo y de culto gracias a una excéntrica maravillosa adelantada a su tiempo y de gusto exquisito que consiguió el éxito de la mansión con su eterna e icónica Panthére.

















La minifalda





Afincada desde hace décadas viene más extrema que nunca esta temporada. Homenajeamos a la creadora Mary Quant que marcó un hito en la historia de la moda.





Su verdadero significado es la escasez de tela y dejar las rodillas y parte del muslo al descubierto. Pero fue más que una representación estética, fue una autentica revolución de libertad y de movimiento, símbolo de un estilo de vida. Toda una declaración de rebeldía para hacer frente a la rigidez e imposición de una

época.





La falda corta y trapezoidal empezó en Londres, modelos y actrices como Brigitte Bardot, Twiggy, Jean Shrimpton, Sandie Shaw, Mary Quant hicieron que muchas mujeres se contagiaran por esta estética Swinging London que se extendió rápidamente por todo el mundo. En 1966 monsieur Dior contemplaba a unas cuantas mujeres manifestándose delante de su tienda de Londres en favor de esta prenda que el diseñador francés no terminaba de aceptar. Si hoy levantara la cabeza tendría un gran debate con Maria Gracia Chiuri sobre esta revolución y juventud.





Hoy no hay firma de lujo que no las incluya, incluso hay una eterna rivalidad con André Courréges que también se atribuyó la autoría de su creación.





Esta temporada vienen arrasando, varios diseñadores la elevan a los altares como un must. Minifaldas de vinilo, lame, lentejuela, a la altura de la cadera e incluso por debajo. Minifaldas trapecio con crop top y sandalias romanas nos harán soñar con el verano.













Miu Miu corta el bajo y limita el talle, sus minis en clave collage cubren solo lo esencial.





Lanvin abraza las minis con vuelo de talle alto.





Loewe tiene aberturas laterales. Versace las llena de imperdibles. Valentino y Giambattista Valli tienen

propuestas refinadas, buscan un equilibrio perfecto con la piel.





Hay todo tipo de versiones seductoras elíge la tuya y como decía Mary Quant “una mujer es tan joven como su rodilla”.





Todo pasa y todo cambia. No hay nada que no haya sido inventado, la moda se revisa una y otra vez, evoluciona se moderniza, se estudian nuevos materiales y es cada vez más sostenible. Los diseñadores se inspiran en el pasado para hacer una “nueva moda” y actualizan sus recursos. Todo es moda y la moda lo es todo pero yo sigo suspirando y admirando los diseños icónicos del pasado aunque los vea revisados en todos los diseñadores actuales. Todo pasa y todo cambia... ¿o no?