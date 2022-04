​Ruth Lorenzo, madrina de la eurovisiva PrePartyEs 2022

Ruth Lorenzo ejercerá de madrina y presentadora de la sexta edición de PrePartyEs, la fiesta previa a Eurovisión 2022 que tendrá lugar en Madrid el próximo 15 de mayo y que reunirá al menos a 27 de las 40 delegaciones participantes del festival de este año.







La que fuera representante de España en 2014 ejercerá este papel en ausencia de la candidata nacional de este año, Chanel, quien alegó que en esa fecha estará trabajando en Miami (EE.UU.) para grabar nuevo material.





Las delegaciones anunciadas hasta la fecha son las de Albania (Ronela Hajati), Alemania (Malik Harris), Azerbaiyán (Nadir Rüstamli), Bélgica (Jérémie Makiese), Chequia (We Are Domi), Croacia (Mia Dimšić), Estonia (Stefan), Finlandia (The Rasmus), Francia (Alvan y Ahez), Georgia (Circus Mircus) e Irlanda (Brooke).





Han confirmado su asistencia asimismo Islandia (Systur), Letonia (Citi Zēni), Lituania (Monika Liu), Macedonia del Norte (Andrea), Malta (Emma Muscat), Moldavia (Zdob și Zdub y FrațIi Advahov), Montenegro (Vladana), Noruega (Subwoolfer), Polonia (Ochman), Reino Unido (Sam Ryder), Rumanía (WRS), Serbia (Konstrakta) y Suecia (Cornelia Jakobs).





Entre los invitados que actuarán en la fiesta, tal y como se anunció hace días, también estará Jamala, la artista ucraniana que se alzó con la victoria en Eurovisión 2016 con su comprometido tema "1944", con el que se significó activamente en contra de Rusia. EFE