Raf Simons cierra su marca

Raf Simons el co director creativo de Prada comunicó a través de su propio canal de Instagram el cierre de su marca homónima tras 27 años en el proyecto. Un post que ha funcionado a su vez como un comunicado de prensa.

La colección de Primavera 2023, presentada hace sólo un mes, en la Feira de Arte Frieze de Londres, será la última temporada, el mundo de la moda se sorprendió por la noticia. “La colección es la conclusión de un viaje extraordinario y la última temporada de la marca de moda Raf Simons”. En sólo unas horas el anuncio acumulaba 111.000 me gusta y decenas de comentarios de compañeros y amigos en la profesión. Se rumorea que los motivos de este adiós son por problemas financieros en los que la industria se encuentra sumida, seguirá su trabajo en Prada donde junto a Miuccia sigue creando colecciones de la marca. La siguiente vez que lo veamos será precisamente junto a la co directora creativa de Prada, cuando ambos presenten en Milán, su colección de moda masculina.

Desfile Raf Simons

RAF SIMONS

Nació en Neerpelt (Bélgica) en 1968, estudió diseño industrial, lo que le permitió tener un control de las proporciones y el volumen extraordinario. En 1990 comienza a hacer prácticas en el taller de Walter Van Beirendonck como diseñador de muebles.

Es uno de los diseñadores más innovadores y a la vez clásico de la historia de la moda, en él confluyen la tradición y el futuro de la Alta Costura.

Se establece en Amberes y en 1995 debuta sobre la pasarela con su propia colección. En 1997 debutó en París con una colección femenina. En 2003 se hace con Swiss Textiles Award, en 2005 lanza Raf by Raf simons y es nombrado director creativo de Jil Sander. Lanza una colaboración con Dr. Martens y la actriz Katie Holmes asiste a los Screen Actors con un vestido de Jil Sander, la firma vivió una nueva edad dorada hasta que la creadora regresó y Raf se despidió.

En 2012 se anunció su fichaje por Dior para sustituir a John Galliano, tenía que modernizar Christian Dior y el presidente de la firma Sidney Toledano dice “siempre supe que Simons y Dior iban a encajar, la alquimia debe funcionar, Un diseñador puede tener todo el talento del mundo y no ser bueno para una marca, pero este es el inicio de una nueva era”. Su primer desfile en el museo Rodin fue muy “Dior” elegante, vanguardista lleno de color y belleza. Supo presentar lo nuevo con lo clásico. Recibe el CFDA a Mejor Diseñador Internacional y deja su puesto de director creativo de Dior



En 2015 después de tres años en Dior anunció que dejaba su cargo para dedicarse a su propia marca “mi deseo es centrarme en otros intereses de mi vida”. En su colección presentaba objetos de su infancia en forma de college e imágenes de sus padres cuando eran novios.

En 2016 ficha para ser director creativo de las colecciones masculinas y femeninas de Calvin Klein, en su primera colección hace una reinterpretación de la cultura norteamericana, al estilo cowboy y al universo warholiano con mucho éxito. Campañas millonarias con las Kardashian, cambios de logo, pero el resultado fue que un año después abandonaría la marca.

En 2017 se alza con dos premios en los CFDA como mejor diseñador de moda masculina y el equivalente a moda femenina por su trabajo en Calvin Klein, por segundo año consecutivo en 2018 consigue otros dos premios por su trabajo en Calvin Klein.

En 2018 lanzó una colección cápsula inspirada en la película Christiane F, y Station to Station, un álbum y una canción de David Bowie de 1976 que ocupó un lugar destacado en la película. Bowie fue una gran inspiración para él, hizo camisetas serigrafiadas con imágenes de Aladdin Sane y abrió su primera colección para Calvin Klein con el tema de Bowie “This Is Not América”.

En 2020 firma un acuerdo con Prada, según el cual será co-director creativo junto a Miuccia Prada. Actualmente está muy consolidado con su trabajo en la firma por lo que ha decidido tras más de tres décadas dejar su marca Raf Simons. Su última colección se basaba en el trabajo del difunto artista Philippe Vanderberg.

Cierre de Raf Simons

Raf Simons es un diseñador sublime, ha pasado por algunas de las casas de moda más relevantes del mundo, durante toda su trayectoria hasta hoy las marcas se lo han rifado, Jil Sander, Dior, Calvin Klein y Prada dejando una huella imborrable, y todo esto combinándolo con su propia marca. Simons empezó con líneas masculinas y terminó sumergido también en las femeninas.

“Gracias a todos, por creer en nuestra visión y por creer en mí. No encuentro las palabras para expresar lo orgulloso que me siento de todo lo que hemos logrado. Estoy agradecido por el increíble apoyo de mi equipo y de mis colaboradores, desde la prensa y compradores hasta mis amigos y familia, sin olvidarme de mis devotos fans y fieles seguidores. Gracias por creer en nuestra visión y en mí” así se despidió en su post de Instagram.