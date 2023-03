El diseñador afincado en Portsall (Francia) Paco Rabanne ha muerto a los 88 años, Francisco Rabaneda Cuervo nacido en Pasajes en 1934, cerca de San Sebastián, era hijo de una costurera de Balenciaga y un general de la República. Desde niño vivió en Francia, donde estudió arquitectura y empezó a trabajar como diseñador de accesorios, y allí pasó toda su vida. Ya desde la alta costura, fue rompedor en sus diseños, en los que llegó a incluir el plástico y materiales metálicos.

Paco Rabanne sabía trabajar el metal sobre las curvas del cuerpo de una mujer. Para entender a Rabanne hay que situarse en la época de los sesenta, eran tiempos de cambio, de libertad, de prosperidad, de consumo, los diseñadores de moda llevaban tiempo investigando cortes futuristas.

André Courreges presentaba su colección Space Age en una sala pintada de blanco. Coincidiendo con una revolución de los tejidos sintéticos, elásticos casi siempre derivados del petróleo, que no se manchanban ni se arrugaba. Sus posibilidades parecen ilimitadas: el poliéster donde se permitía fabricar prendas de punto con colores vistosos, materia prima para abrigos de peletería sintética, pvc…todo era posible para la experimentación.

Imagen de Paco Rabanne

Paco empezó a experimentar con los complementos, se trataban de gargantillas, pendientes o cinturones hechos con piezas de Rhodoïd, un material transparente, resistente y barato que se podían comprar en planchas de colores. Cortadas en formas geométricas y unidas con anillas metálicas.

Hubert de Givenchy le dijo que su joyería era muy tosca para la alta costura pero si servía para el “pret- a -porter”. A mediados de la época sus prendas se habían hecho imprescindibles en París, también para la alta costura en las colecciones de Givenchy y de Balenciaga.

Presentó su primera colección de moda el 1 de febrero de 1966 en el hotel George V con modelos que caminaban descalzas, vestidas con trajes-manifiesto de corte ingenieril. También había boleros y trajes de cota de malla. No se trataba de una colección futurista, si no de una colección de su tiempo, así lo explicaba “ Hace falta un nuevo concepto de feminidad, necesitaba algo pulcro y refulgente”. “La creación no es seducción es impacto, la creación es repulsa, rechazo. Una pintura plástica brillante que se pega al cuerpo como una segunda piel es mi ideal”.

Traje pantalón hecho de pastillas de la Haute Couture SS 1969 presentado en la Maison Paco

Su segundo desfile en el Cabaret Crazy Horse, fue otro escandaloso triunfo, protagonizaba portadas de revistas, sus quince empleados apenas daban a basto para los encargos de todo el mundo, clientas como la condesa Jacqueline de Ribes y celebridades como Jane Birkin, Serge Gainsbourg, Jane Fonda, Audrey Hepburn, Mary Quant. El éxito fue increíble, Dalí dijo que sólo había dos genios en España, Paco y él.



Con sólo dos colecciones se consagró. Sus vestidos hechos a mano tardaban días en hacerse, decía que sólo era un arquitecto artesano. Cocó Chanel decía “ No es un costurero es un metalúrgico”, pero ambos estaban en el mismo negocio.

A principios de los años ochenta ya no eran los vestidos los que acaparaban titulares, sino la campaña de Paco Rabanne Pour Homme, que mostraba a un hombre en la cama semidesnudo, hablando por teléfono con su conquista de la noche anterior. Vendió su campaña a Puig, y en 1999 diseñó su última colección.

Foto de su musa Francoise Hardy con un icónico look blanco para la portada de elle de 1966



VÍNCULO CON PUIG

El grupo Puig ha destacado que Rabanne jugó un importante papel en la historia en muchos de los éxitos de la compañía de moda y belleza, con fragancias como Paco Rabanne pour Homme y 1 Million.

La colaboración entre ambos comenzó a finales de los años 60 cuando Antonio y Mariano Puig (segunda generación de la empresa) establecieron un acuerdo con él en París.

El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, ha dicho que "su gran personalidad transmitió, a través de una estética única, su visión atrevida, revolucionaria y provocadora del mundo de la moda".

Paco ha creado algunas de las fragancias más exitosas de la historia reciente empezando en 1969 con Calandre.



En 1989 fue distinguido Caballero de la Legión de Honor de Francia; en 2000 España le dio la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, y en 2010 tuvo dos reconocimientos: el grado de Oficial de la Legión, y el Premio Nacional de Diseño de Moda en España.

Foto con modelo y perfume de One Million



En 2010, al proclamarse el Premio Nacional, declaró: "Ha sido agradable constatar que se ha reconocido tanto mi parte artística como mi realización en el mundo de la moda" y que seguía siendo reconocido por las instituciones oficiales y por profesionales.

Jubilado, durante los últimos años ha compaginado su asistencia a homenajes alrededor del mundo con publicación de libros. Su marca sigue produciendo perfumes, ropa sexi, deportiva, moderna, todo sigue funcionando en honor a un mito de la moda que afirmaba haber visto a Dios varias veces, y ha vaticinado el fin del mundo (sin acertar) y dice en alto que las fashion victims son una imbéciles, vistió a barbarella. Todo un genio!!.