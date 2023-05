OLA NENOLA!, joyas únicas hechas a mano en Galicia

Tanto en la joyería como en otras disciplinas existen dos niveles muy distintos: el industrial y el artesanal. Cómo respuesta a un mundo que cada vez va más deprisa han aparecido movimientos para concienciar a los consumidores: el Handmade, el Slow Fashion o el Zero Waste.

OLA NENOLA es una firma de joyas hechas a mano que cuentan su propia historia. La marca nació en las manos de Natalia Rodríguez en el año 2022. “Me encontraba en un momento de cambios, había terminado una etapa profesional y necesitaba darme un respiro, encontrar algo que me hiciera desconectar y a la vez volver a reencontrarme conmigo misma y con mi creatividad. Esas Navidades mi pareja me había regalado un kit para hacer pendientes de arcilla polimérica y por las circunstancias que estaba viviendo en esa etapa, vi que era el momento perfecto para estrenarlo y empezar con este nuevo proyecto que acabó ilusionándome y convirtiéndose en un hobby para mí”, afirma Natalia.

Después de 2 meses haciendo piezas de arcilla polimérica y probando nuevas técnicas, decidió crear OLA NENOLA. “Mi madre me llama "Nenola" desde pequeña, es como un mote cariñoso para ella y para mi tiene mucho significado. Y el "Ola Nenola" es como el saludo porque cuando me llama por teléfono siempre me lo dice. Estuve dudando si poner el "Ola" con H pero al final decidí ponerlo sin H como referencia al saludo en gallego y también a las olas del mar”, destaca.

Para elaborar las piezas, las cuales realiza en su propia casa, primero escoge los colores y corta la cantidad de arcilla que quiere utilizar. A partir de ahí, comienza a darle forma para ablandarla. “El proceso me recuerda a cuando moldeaba la plastilina de de pequeña, es mi parte favorita del proceso. Voy mezclando colores mientras amaso la arcilla, hasta que consigo el estampado que quiero que lleven las piezas. Las recorto con unos moldes y les doy la forma con las manos. En este momento es cuando suelo diseñar los pendientes, collares y anillos que voy a crear. Combino las piezas y luego las horneo, dejo que enfríen y las monto. Parece fácil, pero hay que pillarle el truco. Aunque sin duda, merece la pena”, añade.

OLA NENOLA es una firma divertida, colorida y diferente. “Cada pieza es única e imperfecta. Como tú y como yo. No existen dos iguales. Al ser elaboradas y moldeadas a mano nunca van a quedar idénticas, todas tienen formas y combinaciones de colores diferentes y eso es lo que las hace especiales. Además el material es súper ligero, por muy grandes que sean los pendientes, no pesan nada. Es algo que sorprende bastante”.

El accesorio estrella de OLA NENOLA son los pendientes, porque es lo que más le gusta y lo que más representa a la creadora, aunque también realiza collares, chockers, pulseras y anillos. “Para mi los pendientes no es que cambien un look, sino que a veces pueden llegar a ser el look, creo que marcan la diferencia. Siempre fui muy presumida y desde pequeña me encantan los pendientes, son mi accesorio favorito y a día de hoy de los más importantes para vestir. Pocas veces me verás sin pendientes”.