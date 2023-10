El Moreno Bech es un proyecto muy sencillo y sin pretensiones y surge como de casualidad.” Empecé a tener la necesidad de hacerme para mí cosas que no encontraba en el mercado y, poco a poco, las empecé a regalar a amigos y familia y ése fue el primer escaparate del Moreno”.



Así comenzó todo y empezaron a animarla a que se lo mostrase a más gente y así, medio de broma nació @elmorenobeach en Instagram. Sus colecciones se componen principalmente de las sudaderas con tapiz y flecos, con las que busca la comodidad, la diferencia con las otras marcas, y con la suya propia, entre sus distintas piezas, y la versatilidad de la prenda.



Pretende que si por ejemplo te llevas una única prenda de abrigo en la maleta de un fin de semana, esa prenda sea una sudadera o cazadora El Moreno Beach, con la que puedes ir desde por la mañana a desayunar, como por la noche a cenar y llevarla encima de un vestido de satén por poner un ejemplo, en todas esas ocasiones te vas a ver favorecida y “arreglada sin arreglar”.

El Moreno Beach @Lucía Murciano



Otro de los básicos que siempre repite son las cazadoras vaqueras con tapiz en la espalda y bolsillo, o las cazadoras de flecos vintage con toques étnicos especiales. Son prendas atemporales, en cuanto a moda y a época del año, por lo tanto, un fondo de armario en su opinión.

El Moreno Beach @Carla Otero



“Detrás de ese proyecto estoy yo, Patricia. No soy diseñadora ni pretendo serlo, mis armas de trabajo son la intuición e improvisación . Tan solo soy una persona que hace prendas que le gustan. A veces creo que sólo me van a gustar a mí y me sorprendo. Por eso fui siguiendo, por la aceptación y conexión con la gente”

Se imagina la prenda como un lienzo en blanco y comenzar a añadirle elementos que le gustan.” A veces el resultado final dista mucho de la idea final. Todo lo que hago, pienso que sólo me lo voy a poner yo, y siempre al final, me escribe alguien”



“En cuanto a inspiración: Me encanta la estética mexicana, peruana y la nativo-americana, los colores y tejidos de Marruecos, y también de Portugal, también me fijo en gente extravagante y distinta que veo y he visto por la calle, incluso hace años, probablemente en gente en la que sólo me fijo yo pero hay algún elemento de su estilo que me ha llamado la atención, siempre por las mezclas. Me interesa mucho también la estética de los años 70 y 80, por lo que muchas veces intento darle una segunda vida a las prendas, ahora lo hago de manera mucho más consciente que cuando empecé. En ese momento lo hacía por que era lo que más me gustaba estéticamente: lo vintage. Ahora, además lo considero necesario.”



Aunque se puede decir que hoy en día en la moda, está todo inventado, El Moreno Beach huye de las copias, no me gusta copiarme ni siquiera a mí misma, rechazo siempre hacer dos prendas iguales cuando alguien viene intentando tener algo mío igual que el que le vio a su amiga, en ese caso, intento evadirla para que vaya a lo diferente. Si algún día sintiese la necesidad de copiar, abandonaría el proyecto.



Existe por otro lado la colección de chico, más básica, y por supuesto, gran parte de sus prendas son unisex, para ello trabaja mucho la talla única oversize, que cubre público muy amplio ( una misma prenda se la puede poner una persona de xs o de xxl) y se puede incluso compartir en casa, con el resto de personas con las que convivas: novio, marido, hermano, compañero/a de piso, etc.



Aunque la mayor parte de su colección es casual, hay una mini cápsula de invitada, que difiere mucho del resto de colecciones, sin abandonar el colorido y los flecos eso sí ,ni la versatilidad en cuanto a los usos, pudiendo ir arregladisima a una boda con El Moreno Beach, pero combinando las prendas por separado, con algodones o denim, se puede aprovechar como yo hago , y mucho, para el día a día, tanto trabajo como ocio, y combinadas de tantas maneras como nuestra cabeza y nuestro criterio personal imagine garantizando así que no se queden aburridas en un armario después de un evento como una boda o bautizo, con el gasto que ello en sí mismo conlleva.