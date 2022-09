Mood On: el centro de entrenamiento personal que puedes encontrar en la Ronda de Nelle

Mood On (Rda. Nelle, 71, bajo, A) el centro de entrenamiento de Adrián López, nació de su pasión por el deporte desde que es muy pequeño y de una promesa que le hizo a la persona más importante para él, su padre.

Comenzó a estudiar TAFAD cuando tenía 24 años y todo los conocimientos que iba adquiriendo se los enseñaba a sus amigos: “Convertía esa teoría que me enseñaban dentro del aula en un medio para que las personas de mi entorno lograsen todos los objetivos físicos que deseaban. De este modo, yo iba cogiendo soltura como entrenador personal y grupal”, destaca.

Desde el primer día que Adrián comenzó los estudios soñaba con emprender en el sector: “Tenía claro que pondría todas mis energías en ello. Lamentablemente, unos meses después de empezar las clases mi padre falleció, él era mi motor y la persona que más confiaba en mí en este proyecto. Su pérdida no me hizo abandonar, fue el trampolín para hacer realidad sus deseos de verme crecer y los míos de ofrecer a los demás todo mi conocimiento en un centro propio”.

Es un fiel creyente de que en la variedad está el gusto y es por ello que, en Mood on, trabajan diversas tipologías de entrenamiento que se adaptan a las necesidades personales de cada usuario. Por una parte, para los que prefieren desconectar completamente o centrarse en una meta personal destaca el entrenamiento personal individual, modalidad que también se puede encontrar en parejas. Por otro lado, ofertan el entrenamiento funcional en grupo: “Son grupos reducidos, nunca se supera las cinco personas por sesión. En este tipo de clases solemos trabajar fuerza, core y cardio. Son siempre equilibradas y se forman teniendo en cuenta los límites y las posibilidades de cada uno de nuestros clientes”.

En la actualidad, uno de los deportes de moda, y que también podrás practicar en este centro, es el Fitboxing: “Son clases de boxeo combinadas con ejercicios funcionales que mejoran nuestra postura corporal y nuestra musculatura, facilitándonos así la ejecución de movimientos cotidianos”, afirma López.

Además, cuentan también con entrenamientos personales exprés, que como su propio nombre indica, son entrenamientos más cortos, de una duración de 30 minutos, para aquellas personas que o no tienen mucho tiempo o que, hace mucho tiempo que no practican deporte y no se atreven con las clases de 50 minutos: “Lo que hacemos es recomendarlos este tipo de clases con una duración más breve para que se vayan adaptando, así, a medida que van cogiendo ritmo, los vamos pasando a las clases normales de 50 minutos”.

Para conseguir lograr tus objetivos, debes de tener en cuenta que la alimentación es el mejor aliado del deporte. La nutrición es clave, con ella conseguirás un mayor rendimiento y mejores marcas, e incluso, ganar masa muscular o perder peso dependerá de ello. No hace falta que seas un deportista de élite para tener en cuenta esto, si eres aficionado, también debes planificar tu diera de acuerdo a tu disciplina: “Me hubiese encantado haberme formado en este mundo, pero por ahora aún no lo he hecho, pero como en Mood On siempre intento dar lo mejor a mis clientes, cuento con una estupenda nutricionista de mano”. Adrián considera que los extremos no son buenos y que lo ideal es encontrar un equilibro “Personalmente recomiendo entrenar mínimo tres días a la semana y llevar una alimentación adecuada”.

Después de la pandemia, muchas personas han introducido el deporte en sus vidas, ya que para la mayoría de ciudadanos, el deporte ha sido clave a la hora de afrontar mejor esta situación, convirtiendo el deporte en un remedio para mitigar sensaciones como el estrés o la ansiedad: “Creo que la visión del deporte ha cambiado mucho. Mucha gente que antes no hacía deporte se puso a entrenar por muchas plataformas digitales y han continuado, con lo que llamo yo, y como lema de mi negocio, un estilo de vida. A muchas otras personas les ha pasado lo contrario, se han dejado y alejado del deporte, pero se han dado cuenta o se están dando cuenta de la importancia del deporte en nuestras vidas, personalmente veo que la gente se cuida mucho más ahora que hace años, es algo que me encanta, ver que la gente cada vez se anime más a hacer cualquier tipo de deporte”.

La diferencia más notoria que Adrián ve entre su centro y el resto de centros convencionales es qué en Mood On están pendientes al 100% de cada cliente: “Aquí es todo mucho más personalizado, estamos centrados en que hagan cada ejercicio con la mayor técnica posible. Además, siempre tenemos un planning semanal para los clientes. En la mayoría de los centros o gimnasios grandes o contratas un entrenador personal, o la gran mayoría de personas van a entrenar por su cuenta”.