Medames: así es la firma de moda sostenible de la influencer coruñesa María Tilve

María Tilve, la influencer de A Coruña, se dio a conocer hace unos años a través de su blog Stella wants to die, y desde entonces ha crecido hasta posicionarse como una de las influencers de Instagram que arrasa con todos sus looks (cuenta con 199.000 seguidores en su cuenta de instagram).

Este año, concretamente el 23 de febrero, ha dado el salto al mundo de la producción y el diseño de moda, creando Medames, una firma que lleva la sostenibilidad por bandera. La colección cuenta con tres diseños: dos abrigos oversize -uno en color cámel y otro en color negro- y un trench. Tres diseños que destacan por ser un fondo de armario para toda la vida y que son 100% “made in Galicia”, se fabrican en Arteixo.

“Colecciones de edición limitada, elaboradas con el máximo respeto a la naturaleza y a la comunidad que nos rodea. Todas nuestras prendas están diseñadas, elaboradas y confeccionadas en un radio de 10km”. Tres prendas pensadas para durar muchos años: el precio de los abrigos es de 295€; y el precio del trench es de 325€.

El significado de Medames es un guiño a Olivia, la hija de María: cuando la pequeña todavía no hablaba bien, en vez de decir “me das”, decía “me dames”. Y de ahí, nace su original nombre. Las prendas se pueden comprar a través de la web, donde Tilve es su mejor embajadora.