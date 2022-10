Linda Evangelista y Fendi

Linda reaparece en NYFW a los 57 años, después de estar alejada tras una operación que desfiguró su cuerpo. Ha regresado por todo lo alto al mundo de la moda, con mucha emoción y recibida con una gran ovación, protagonizando la última campaña de Fendi que celebraba el 25 aniversario del bolso baguette.

Marc Jacobs ha sido el encargado de crear la nueva colección de bolsos para Fendi y Linda ha sido la modelo de la campaña. Había muchas ganas de volver a ver subida en la pasarela a una mujer que ha sufrido mucho por una operación de estética de la que quedó desfigurada.Sobre el escenario Marc Jacobs, que ha colaborado en el restyling, Silvia Fendi y Kim Jones, director creativo de Fendi, la arroparon entre aplausos.

Vestida con un precioso abrigo azul aguamarina con manga abullonada, para los asistentes al evento fue un placer ver regresar al mundo de la moda a Linda una mujer que es un mito. Ha comprobado de primera mano cómo el mundo de la moda no se ha olvidado de ella.

LINDA EVANGELISTA

Es una de las grandes tops de los 90´s, época que se consagró con otras supermodelos, como Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington, Helena Christensen, Naomi Campbell o Carla Bruni. Musa de George Michael e icono pop, colaboró en videoclips de su gran amigo George y protagonizó portadas en todo el mundo. Madre de un hijo, Agustín James.



En septiembre de 2021 Linda publicaba una carta en la que desvelaba porque habían desaparecido de la vida social. El motivo de su retirada y posterior depresión debido a un tratamiento estético de coolsculpting o criolipólisis para eliminar grasa que se sometió entre 2015 y 2016. ”Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he trabajado mientras las carreras de mis compañeras han prosperado, la razón es que fui brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq que hizo lo contrario de lo que prometió”.

Linda Evangelista para Fendi. I INSTAGRAM FENDI

Un tratamiento que consiste en destruir el tejido adiposo congelando células de grasa localizada, pero tuvo el efecto contrario y empezaron a surgirle bultos en abdomen, cuello, cara y espalda, quedando desfigurada. Un calvario emocional y físico que la ha sumido en una profunda depresión. Llegó a tal punto de no poder mirarse al espejo. Le diagnosticaron HAP, Hiperplasia adiposa paradójica, se trata de un efecto secundario raro que afecta al menos a uno de cada 138 pacientes. Se sometió a dos operaciones posteriores pero no ha podido paliar los daños y demandó a la clínica por 50 millones de dólares.

Quiere dejar todo esto atrás y seguir adelante, después de años escondiéndose, protagonizar la última campaña de Fendi le ha devuelto la ilusión para volver a trabajar.

REVISIÓN DEL BOLSO BAGUETTE DE FENDI por Marc Jacobs y Kim Jones

En 1997 nació uno de los bolsos más icónicos del mundo de la moda, Sexo en Nueva york y Carrie Bradsshaw lo encumbraron como objeto de deseo, el único bolso que Carrie todavía utiliza 20 años después. En un capítulo de la serie Carrie es atacada en plena luz del día, y con una pistola le piden su bolso y ella dice “This is not a bag, it´s a Baguette”, ¡estos tipos ya no van a por dinero van a por moda! fue la publicidad más magistral para la firma.

Se creó como alternativa a la omnipresente mochila de los 90, para permitir el movimiento de manos libres con su diseño ergonómico debajo del brazo,pequeño llamativo con nombre de barra de pan. En su primer año vendieron más de 100.000 y se convirtió en el primer It-Bag con lista de espera.

El primero que se creó se confeccionó en rojo, nada minimal, era lo que la moda necesitaba en ese momento. Hoy se fabrica en todos los colores y estampados, se ha versionado más de mil veces y vendido más de un millón de unidades.



Marc Jacobs lo han actualizado y reinventado para el siglo XXI, usando su amor por la logomanía diseñando 10 looks históricos actualizándose con la moda urbana. Kim Jones ha trabajado aliándose con Tiffany & Co, creando las baguettes en el mítico azul “Tiffany” con dijes de plata y una baguette de plata esterlina maciza hecha a mano que asemeja a una pieza de joyería.

Había mucha expectación por el desfile de Fendi, la campaña protagonizada por Linda Evangelista apartada de la moda durante años y el aniversario del “bolso baguette” reunió a prensa, fotógrafos modelos y famosos, en un gran recibimiento. Linda salió a saludar al final con un abrigo capa azul, muy sonriente junto a otras supermodelos de los 90 como Shalom Harlow o Kate Moss.

En primera fila estaba la cantante mexicana Danna Paola embajadora de la marca, Kim Kardashian, Grace Jones y por supuesto Sarah Jessica Parker.