Laura Vallejo, la “agro influencer” que maneja una motosierra

Su infancia estuvo rodeada de todos los animales de su casa, una pequeña granja de leche en la Serra de Meira. Suena al principio de un cuento siempre rodeada de monte y naturaleza.



Su primer instinto fue marcharse a la ciudad para estudiar un FP Medio de Cocina y con Gastronomía, a partir de ahí se instaló en Lugo ciudad por unos cuatro años a la par que trabajaba en grandes restaurantes. "Sin embargo, sentí que esa no era la vida que buscaba, nunca terminaba de encajar en la ajetreada vida de ciudad", recuerda.



Después de ese tiempo decidió volverse al pueblo, esta vez con su pareja. Tradicionalmente su familia se dedicaba al sector forestal de tal forma que él continuó con la empresa.

Laura, con su motosierra, ante un montón de troncos / Instagram



“No era algo totalmente desconocido para mí, pero tampoco una opción a valorar que una mujer se involucrase en conducir grandes máquinas forestales como procesadoras , autocargadores… y sobre todo manejar la motosierra”.



Así que continuó con su trabajo como cocinera, a la vez que el poco tiempo libre lo dedicaba a ayudar a sus padres en la granja e ir al monte, pues las máquinas siempre requerían pequeñas reparaciones.



“Así empezó todo, una chica de 24 años que tenía una simple cuenta de instagram. La gente acostumbrada a ver grandes lujos, grandes viajes, compras de grandes marcas y un mundo idílico… pero mi día a día no era ese; en mi caso publicaba tractores, montes, madera, animales, mi vida llena de grasa en días complicados y toda la realidad. Y fue tan grande la acogida que aquí estamos, cinco años después, con más de 200.000 seguidores entre TikTok e Instagram”.

Se formó en todas las opciones para trabajar en el monte, pero su pasión verdadera es la motosierra. “Mi día a día es sencillo, me levanto, me dirijo al monte donde trabajo con otros dos compañeros (sin ellos no sería posible, los adoro), agarro mi equipo de seguridad, pantalones anticorte, casco, guantes, botas y mi increíble motosierra, una máquina de unos siete kilos de peso que es mi compañera durante el día talando árboles “.



Su vida dio un giro enorme a través de las redes sociales. Actualmente mantiene contratos de marketing y publicidad enfocada en el sector agrícola y forestal con primeras marcas del mundo. "¡Es increíble cómo la vida puede cambiarte sin planearlo!“.

Espero seguir en el monte, en las máquinas, llena de grasa, de sudor y transmitiendo mi día a día a través de las pantallas



Por último, le gustaría hablar de las trabas que tenemos las mujeres en profesiones comúnmente masculinas. "La gran mayoría te adora, te acepta y te ayuda. Pero todavía debemos pelear por esa gente contraria al cambio, ajenos a la realidad, cargados de odio y de machismo que se expresan a través de un medio fácil como es internet. A veces es duro, pero todo este esfuerzo por estar donde estoy no es fácil de destronar. Espero seguir en el monte, en las máquinas, llena de grasa, de sudor y transmitiendo mi día a día a través de las pantallas".