It's not a picnic, it's just picnic

Uno de los modelos de PICNIC I FOTO: @de_los_aires

De los Aires, marca creada por Jona Camacho, presenta su tercera colección, Picnic, que se une a otros momentos estelares de la firma, como cuando vistieron a la presentadora del programa ‘La Isla de las tentaciones’, Sandra Barneda, y el vestido que se hizo viral en Twitter, con 27.00 visualizaciones en una hora. What is picnic? Es la tercera colección De los Aires 2022, del diseñador Jona Camacho. Con Picnic nos acercamos hasta la época victoriana, haciendo un análisis inspiracional de las constumbres y relaciones sociales del momento. Un nuevo giro de la marca hacia un universo de formas, colores y volúmenes arquitectónicos que dejan ver la esencia una vez más de la casa. La espera ha merecido la pena.” Por fin tenemos nuestra tercera colección, que sale a la luz. Picnic llega con ganas, con mucho cariño y dedicación. Una nueva puesta en escena, un nuevo estudio de formas, volúmenes y colores. En definitiva, un nuevo estadio de De los Aires con nuevos retos y apuestas, donde se exploran nuevas emociones con un cuidado patronaje, técnicas artesanales y un interesante estudio del color”. Who is Jona Camacho? Natural de Huelva, actualmente vive en A Coruña, donde desarrolla su actividad profesional. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Sevilla, siempre tuvo clara su vocación por el diseño, completó su formación con dos másteres, uno en Fashion Retail en el IED de Madrid y otro en Marketing, Protocolo y Estilismo en la Universidad Complutense de Madrid. Con experiencia en el sector del fash fashion, mass market y comunicación, comienza su andadura en el terreno del diseño con esta marca tan personal que refleja su yo del presente, pasado y futuro. De los Aires Creó su proyecto tras llevar años afincado en Galicia, junto a él forma equipo con Juan Morandeira (diseño) y Miriam Luaces (patronaje). El proceso de confección lo realiza íntegramente en su taller. El nombre de la marca se debe a un bonito homenaje a un familiar. “Era el segundo apellido de mi abuelo materno. Se estaba perdiendo y era algo muy característico de la familia, me llamaba la atención desde pequeño. Cuando decidí poner en marcha el proyecto lo recordé, porque también me recuerda al norte y al sur”. La firma De los Aires nace de la conjunción del arte andaluz y el folclore gallego. Una fusión que se nutre de la naturaleza, la tradi- ción y la artesanía de dos grandes culturas, dando vida a una expresión artística reflejada en siluetas, tejidos y formas. Collecttions MESTIZAXE: Con esta su primera colección vio cumplido un sueño en el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) 2022. “En la vida hay que ponerse nuevos retos y cumplir objetivos, montar una colección ha sido algo muy presente siempre en mi cabeza y SIMOF se cruzó en mi camino como una gran oportunidad. Dicen que los trenes pasan una vez en la vida, no dos y decidí montarme y vivir la experiencia. Nunca se sabe lo que el futuro nos deparará”. Esta colección es una expresión artística donde Galicia y Andalucía se unen en pro del folclore y la cultura, haciendo piezas únicas artesanía hecha a mano. “Fue una colección pensada para la pasarela de moda y queríamos que fuera algo diferente, con volantes y folclore gallego y que sirviera para diferentes escenarios, muy enfoca do en alfombra roja de actrices, presentadoras y moda flamenca en sí”.

EN CALMA: ...Y llegó la pandemia y fue cuando Jona diseñó su segunda colección. "Tras el parón por el Covid llegó la calma, el momento de resurgir y una época en la que me sentía muy conecta- do con la naturaleza" así nació nuestra segunda colección que presentamos el pasado mayo de 2021" fue una apuesta llena de volúmenes y color.

DAYLY DAY: Colección cápsula presentada en Junio de 2021, el lado más casual y versátil de la firma. "Era la primera vez que trabajamos con diferentes tallas, ya que el resto lo hemos hecho a medida". "Queríamos hacer un producto más asequible. En lugar de un vestido que se te va de mano, tener la opción de una blusa o un pantalón para tomar algo, o una cena en la que quieras llevar algo más especial", dice el diseñador.

PICNIC: Y llega su tercera colección, donde también se plantea sacar su segunda cápsula casual.

It's not a picnic, it's just picnic