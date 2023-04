El humor de la gallega Tamara García, un reclamo para las marcas

La gallega Tamara García Romero se presenta en sus redes sociales asegurando: “Hago de todo, no destaco en nada”. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas y Diseño de Moda y trabajó durante tres años en Inditex como diseñadora. El humor de Tamara García es un reclamo para las marcas, la nueva forma de hacer publicidad.



Uno de sus vídeos más virales fue el que hizo a la salida del dentista, con media cara anestesiada. En ese momento Tamara contaba con 11.000 seguidores en esa plataforma. Tras subir el vídeo, esos seguidores se convirtieron en 21.000 en tan solo un día. En instagram le sucedió algo similar. Pasó de 1.800 seguidores a 13.000 en tres días.



Tamara hizo reír a más de 7´5 millones de personas -entre Tik Tok e Instagram- en todo el mundo gracias a la broma que le gastó a su abuela. En el vídeo, Tamara tenía que pedir una beca y para conseguirla, pedía a su abuela que dijese que estaba embarazada.



A partir de ese momento, todo fue viento en popa. En la actualidad cuenta con 213.000 seguidores en Instagram y 464.600 seguidores en Tik Tok. Ha trabajado para marcas como Estrella Galicia, EasyToys, Springfield, Amazon Prime, Cinesa, Spotify, Cash Converters, Tinder o Ron Barceló, entre muchas otras.



En sus redes, ha recreado a cantantes como Nathy Peluso o a Shakira, en la sesión número 53 junto a Bizarrap. Pero aquí no termina todo. Tamara se ha atrevido a parodiar a Georgina en el reality “Soy Georgina”. Tal fue su éxito, que estuvo nominada a mejor vídeo del año en los “Premios For You Fest”. Hace una semana volvía a hacerlo. Tras el estreno de “Soy Georgina 2” la influencer subía un nuevo vídeo en el que se hacía pasar por ella y en el que resume perfectamente la segunda temporada con frases como “soy muy humilde, como chorizo”, “en mi jet nunca faltan ibéricos” o “la verdad es que no soy muy derrochadora”.