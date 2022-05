Las flores de temporada se compran en ​Bendita Flor

Si eres de esas personas a las que les encanta celebrar cada triunfo acercándote a una floristería, cuando entres en Bendita Flor, una tienda situada en el número 32 de la calle San Agustín, te querrás quedar a vivir en ella.



Al frente de este negocio, se encuentra Anxela Rodríguez, una valdeorresa integrante de la extinta florería Ai Carmiña. Esta amante del diseño floral ha querido regresar a las raíces de esta bonita profesión, apostando por vender, nuevamente, flores de temporada. “Estou tratando de conseguir o produto do país. De feito, teño unha provedora da Coruña, coa que traballo moito. Aínda así, de cando en cando, teño que seguir buscando as flores en Holanda, que ten o monopolio”, explica Rodríguez.









El objetivo de Bendita Flor no es otro que posicionarse como “unha tenda de barrio, das de sempre”, comenta orgullosa Anxela. Por eso, el escaparate, al trabajar con flores de temporada, “mudará con frecuencia”, apunta la florista.









“Agora, que estamos a piques de rematar a primavera, estou vendendo as últimas unidades de bulbosa ou tulipán, pero en canto chegue o verán os clientes pedirán as peonías ou as hortensias”, adelanta Anxela Rodríguez, quien puntualiza que, en su alegre tienda, también habrá hueco para " a realización de talleres e decoración para eventos como bodas".