ElPulpo y O Son do Camiño lanzan una colección sostenible inspirada en la música

Sobre o Son do Camiño

El festival O Son do Camiño no ha dejado de crecer y cada año su cartel es liderado por reconocidos artistas internacionales. En esta edición, que consiguió vender 30.000 abonos antes de publicar el cartel, podrá disfrutarse desde el trap argentino presidido por Duki al indie español con Vetusta Morla, además de artistas locales como Xoel López, The Rapants, Fillas de Cassandra o Galician Army.