Cuatro looks invernales para lucir en el puente

Ha llegado el frío. Por lo tanto, ya no existe una gran confusión a la hora de elegir los looks para estos días. Muchos aprovecharán este puente para hacer planes, algunos con amigos, otros más familiares, alguna cena especial o visitar algún pueblo o ciudad nueva. Te recomendamos que mires un poco la previsión de tu zona, sobre todo por el calzado. Añádele a todos estos looks un abrigo por encima para no pasar frío.

Look con vaqueros y americana

Los vaqueros y las blazers son una de las parejas más básicas y acertadas para cualquier ocasión. Tan solo depende de los complementos que le añadas. Si tu plan consiste en conocer un nuevo destino, combina este look con deportivas. Si el plan es más relajado puedes añadir unas UGG.

Pantalones blancos y zapatillas de color



Los pantalones blancos son una prenda atemporal, no tienen por qué quedarse guardados después del verano. La clave está en la elección de materiales, colores y accesorios que se adapten a la temporada.

Un look total denim

Otro look que nunca pasa de moda. Elige un mono vaquero en un tono que te favorezca y combínalo con unas UGG y un abrigo de borrego como hace la influencer Sara Baceiredo. Esta combinación crea un efecto visual interesante. Añádele complementos en color para crear un look más atractivo.

Falda satinada y jersey

A estas alturas, seguro que ya lo sabes. Las faldas satinadas son tendencias en este otoño-invierno. Son innumerables los looks que se pueden crear con ellas, te proponemos que optes por combinarlas con un jersey oversize y zapatillas o botas tipo biker.