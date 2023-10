Yolanda Díaz traslada al rey que Sumar está "aún lejos" de pactar un Gobierno con Sánchez

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha trasladado a Felipe VI su voluntad de conformar un Gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez, pero también le ha dicho que aún siguen negociando con el PSOE y que están "aún lejos" de llegar a un acuerdo.

Díaz ha comparecido en el Congreso después de acudir a la Zarzuela, donde el rey ha abordado la segunda ronda de consultas para investir a un jefe del Ejecutivo y tras la que se da por hecho que el líder socialista saldrá como candidato.

La líder de Sumar ha insistido en que es clave conseguir un acuerdo "ambicioso" y que el papel de su partido en el nuevo Ejecutivo, si se conforma, es seguir "ganando derechos" para los españoles.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha trasladado al jefe del Estado que en este momento no está en condiciones de apoyar una eventual investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, la misma posición que ha venido expresando públicamente en las últimas semanas.

Esteban ha acudido al Palacio de la Zarzuela para participar en la ronda de consultas abierta por Felipe VI tras el fracaso la semana pasada de la candidatura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien recibió el encargo de intentar ser investido el pasado mes de agosto pero no ha logrado la confianza de la Cámara.

En su encuentro con el Rey, que se ha prolongado durante 40 minutos según ha detallado el PNV, su portavoz parlamentario ha informado a Felipe VI de que hoy por hoy no puede adelantar su apoyo a una eventual investidura de Sánchez.

La semana pasada desde el PNV reconocieron que ya ha habían mantenido contactos con representantes del PSOE, pero que aún no habían arrancado ninguna negociación. El propio Esteban declaró que, a su juicio, los socialistas deben cerrar primero un acuerdo con Junts.

Coalición canaria

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, ha reafirmado el rechazo de su partido a una Ley de Amnistía para los encausados por el proceso independentista, pero no descarta un hipotético apoyo a la investidura del socialista Pedro Sánchez si el PSOE acepta las partidas presupuestarias pendientes con las islas y el contenido de la denominada agenda canaria.

En la rueda de prensa posterior a la ronda de contactos iniciada por el Rey tras la fallida investidura del 'popular' Alberto Núñez Feijóo, Valido ha dicho que no ha podido trasladar "nada nuevo" a Felipe VI respecto a la posición de CC porque hasta la fecha el PSOE no ha contactado con su partido y desconoce, además, si éste será necesario o no para investir presidente a Sánchez.

"Nos gustaría esperar a ver si el PSOE quiere un acuerdo con CC, si quiere sentarse y si acepta lo que pedimos, y también tener información de cuáles son sus planteamientos" sobre, entre otras cuestiones, la amnistía, ha comentado.

Con todo, ha recordado que, ya antes de las elecciones de julio, CC aseguró que no apoyaría gobiernos ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda, y que sólo comenzó a hablar con el PP una vez que se despejó la duda de que Vox no entraría en un hipotético Gobierno de Feijóo.