Yolanda Díaz lanza la construcción de su candidatura sin protagonismo de los partidos

La ferrolana Yolanda Díaz pone hoy en marcha el proceso para construir el proyecto con el que se presentaría a las próximas elecciones y lo hace con un acto en el que no ha invitado a los líderes de los partidos de izquierda, sí a los sindicales aunque no irán, para que todo el protagonismo lo tenga la ciudadanía.

Tanto la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, como su mano derecha y ministra de Igualdad, Irene Montero, no han dejado lugar a dudas: "se nos ha pedido que no acudamos y no acudiremos", ha dicho la líder de los morados

En la presentación de la plataforma Sumar, que se celebra en El Matadero de Madrid, estarán representados aquellos partidos que cuando llegue el momento podrían sumarse al proyecto de la vicepresidenta segunda del Gobierno, pero el perfil será bajo, con caras prácticamente desconocidas.

Los comunes, dentro de Unidas Podemos, estarán entre los asistentes, aunque aún no han decidido quiénes, igual que Izquierda Unida, donde están muy entusiasmados con los planes de la ministra de Trabajo.

Compromís estará representado por cargos orgánicos de las diferentes sensibilidades de la formación valenciana, mientras que Más País ha confirmado la asistencia de la coordinadora de Andalucía, Esperanza Gómez.

Díaz ha hecho coincidir el lanzamiento de "Sumar" con la Semana del Orgullo como un gesto hacia la diversidad que quiere transmitir, se celebrará en El Matadero después de meses de posponerlo por motivos relacionados con la labor institucional de la vicepresidenta, especialmente las duras negociaciones para sacar adelante la reforma laboral y luego la invasión rusa de Ucrania.