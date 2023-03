Villacís confía en la lealtad de Almeida y descarta que fiche a sus ediles para el 28M

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado este viernes que confía en la lealtad del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, de cara a la elaboración de listas para las elecciones municipales del 28 de mayo, ya que "no ganaría votos llevándose a concejales de CS y quedaría como un traidor".



"No creo que Almeida vaya a ser un desleal conmigo. Él dijo que éramos dos partidos en un gobierno, y lo somos, por lo que eso sería una grandísima deslealtad. Él no es un traidor, no ganaría ningún voto llevándose a nadie y quedaría como un traidor conmigo", ha manifestado durante el desayuno informativo de Europa Press Madrid celebrado en el auditorio meeting place.



Si bien, ha reconocido que ella no iba a obligar a ninguno de sus diez concejales a quedarse en el Grupo. "Esto no es Cuba. Si la gente quiere quedarse, que se quede. Los concejales más importantes estarán, vamos a enriquecer la lista y habrá perfiles que hagan que seamos mejor equipo", ha expresado a renglón seguido.



CS ENTRA EN EL 95% DE LAS ENCUESTAS

Requerida por las encuestas de cara a Cibeles, ha señalado que "las del PP son las únicas que dan una gran subida al PSOE", y salvo esos sondeos, "CS entra en el 95% de las encuestas", y en las que no, la formación 'naranja' está a 3.000 votos de entrar, "que eso es la Plaza Mayor con distancia Covid". "Siempre hemos crecido en campaña. Les aseguro que CS va a ser decisivo en el Ayuntamiento de Madrid y quien guíe las políticas de Cs Madrid", ha lanzado.



Villacís ha reivindicado la importancia de "la libertad" en los gobiernos, y ello es "bajar impuestos y casarse con quien te dé la gana". En este sentido ha añadido que "quien no lo entienda, no merece llevar el timón" de la ciudad.



Del mismo modo ha reivindicado la importancia y la fuerza de una formación política que condicione un Gobierno, pues "puede tener más peso". "Cada uno entra a hacer el tipo de política que quiere hacer. Yo soy limpia, honesta y leal. Los hechos me avalan. He renunciado dos veces a la Alcaldía, podía haber llamado a gente del PP y no lo hice", ha concluido.