Sánchez asegura que la estabilidad del Gobierno está "garantizada" y "blindada" la salud de la coalición PSOE-Podemos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la "estabilidad del Gobierno está garantizada" y que la "salud del Gobierno de coalición está blindada". Además, considera que es una buena noticia que que las dos formaciones políticas que conforman el Gobierno tengan "liderazgos claros, reconocibles para el electorado progresista".





Así lo ha afirmado durante una entrevista concedida a eldiario.es, recogida por Europa Press, en la que también pide una reflexión a ERC y el PNV sobre su voto en contra de convalidar la reforma laboral pactada entre los agentes sociales. Pero también acusa al PP y a Vox de "devaluar" y "degradar" a "partes iguales" el debate político y cree que el partido de Pablo Casado debe esclarecer si hubo compra de votos de los dos diputados de UPN.





Tras esa polémica votación del pasado jueves en el Parlamento, Pedro Sánchez sigue creyendo que "la estabilidad (del Gobierno) está garantizada".





Además, ha afirmado que "la salud del Gobierno de coalición está blindada" porque, asegura, está hecha del "mejor material, que es una voluntad firme, férrea, de dignificar la vida" de los ciudadanos.





En este sentido, recuerda que a pesar de que el Gobierno cuenta con una minoría parlamentaria de 155 escaños, "ha sido capaz de sacar adelante 50 leyes muy importantes", entre las que además de la reforma laboral, ha citado el acuerdo de pensiones, el Ingreso Mínimo Vital o la ley de eutanasia".





Y ha añadido que también van a tratar de sacar pronto la primera ley de vivienda "de la historia de nuestra democracia" y ha recordado los dos Presupuestos Generales del Estado aprobados consecutivamente a lo largo de estos dos primeros años de Legislatura. "Algo --ha precisado-- que no sucedía desde el año 2014". Por tanto, ha remachado: "la estabilidad está garantizada".





También ha insistido en que el Gobierno de coalición "goza de una buena salud porque está hecho de un material que es resistente" que es "avanzar en términos de derechos sociales y también de libertades".





PODEMOS, EN EL TRÁNSITO DEL ACTIVISMO A PARTIDO DE GOBIERNO

Sánchez ha admitido que PSOE y Unidas Podemos son dos organizaciones políticas que tienen "culturas diferentes". Por un lado, ha precisado que la socialdemocracia representa esa "izquierda reformista" y por otro, que Unidas Podemos "es un partido político que está en ese tránsito a convertirse en un partido de gobierno".





Un partido, ha apostillado, que proviene del activismo y que ahora "está en ese tránsito", advirtiendo de que "gobernar significa conciliar lo deseable con lograr el máximo de lo posible".





En cuanto al liderazgo de Yolanda Díaz, el jefe del Ejecutivo ha considerado que "es una buena noticia" el hecho de que las dos formaciones que conforman el Gobierno tengan "liderazgos claros, reconocibles para el electorado progresista".





Esto, para Sánchez, es otra muestra de la "buena salud del Gobierno de coalición" que, en su opinión, contrasta con la "pésima salud de gobiernos de coalición conservadores" en distintos territorios. Y ha puesto de ejemplo el hecho de que se hayan "precipitado" las elecciones en Castilla y León "por una ruptura de un gobierno de coalición" de PP y Cs. También ha recordado que "ocurrió otro tanto de lo mismo en Murcia, también en la Comunidad de Madrid".





PIDE REFLEXIÓN A ERC Y PNV

En cuanto a la decisión de ERC y PNV de votar en contra de la reforma laboral, Pedro Sánchez les ha pedido que hagan una "reflexión" porque está convencido de que "hay muchos votantes de esas formaciones que no entienden el 'no' a este acuerdo social de sindicatos y empresarios". "Esto no lo digo yo, se lo hicieron saber también los sindicatos, por ejemplo a ERC, que es por quien me pregunta, tanto UGT como CCOO", ha recalcado. No obstante, les agradece la actitud que han tenido ambos partidos durante toda esta legislatura.





El presidente también ha aprovechado la entrevista para cargar contra el PP, recriminándole las acusaciones "injustificadas" de pucherazo que ha realizado por la votación del jueves y también contra la presidenta del Parlamento por no atender a las peticiones del diputado popular que votó a favor de la reforma laboral.





PIDE AL PP QUE ESCLAREZCA SI COMPRÓ A LOS DIPUTADOS DE UPN

Además, y aunque no ha querido responder claramente si cree que el PP pudo comprar de alguna manera a los diputados de UPN, sí ha pedido que el PP lo esclarezca y responda a esa pregunta.





"Lo que es evidente es que teníamos un acuerdo con UPN y el propio presidente de este partido trasladó su malestar por no haber sido informado por parte de estos dos diputados hasta el último instante de su voto negativo y, por tanto, contravenir las órdenes de la dirección política de UPN", ha recalcado.





Sánchez admite que él se ha equivocado alguna vez en alguna votación en el Parlamento y está convencido de que les ha pasado lo mismo al 90 por ciento de los diputados en alguna ocasión. Por ello, concluye que en el caso de la votación del diputado del PP fue un "error material" que "no tiene por qué poner en cuestión ni la legitimación de un resultado, de una votación, en el Congreso de los Diputados" ni el trabajo de la Presidencia del Congreso.





CREE QUE LA ENTRADA DE VOX EN EL GOBIERNO DE CYL SERÍA UN DETERIORO

En cuanto a la posibilidad de que Vox entre en el Gobierno de Castilla y León si suma junto con el PP para gobernar, Sánchez ha mostrado su esperanza de que eso no ocurra. En su opinión, "sería un deterioro y debilitamiento clarísimo" de los pilares del Estado del Bienestar, que están, recuerda, en manos de las Comunidades Autónomas.





"Estaríamos hablando de un paso inédito en la política europea, el primero en la política española, de un abrazo del oso del Partido Popular a Vox", ha apuntado al tiempo que cree que sería una mala noticia para Castilla y León y "pésima, en el medio plazo, para el PP".





En cualquier caso, ha afirmado que espera poco "por no decir nada" del PP dada la oposición que está haciendo en los dos últimos años. En este sentido, ha acusado tanto al partido de Casado como a Vox de estar "devaluando a partes iguales el debate político". En su opinión, esto puede ser esperable de un "partido antisistema como es Vox", pero le parece "inconcebible" de un partido que ha gobernado España.





ELUDE RESPONDER SI ENVIARÍA TROPAS A UCRANIA EN CASO DE GUERRA

En cuanto a la crisis de Ucrania, ha eludido responder si enviaría tropas en caso de que se desatara una guerra alegando que "entrar ahora mismo en el territorio de las especulaciones no procede".





Según Sánchez, lo importante ahora es trasladar a Rusia la unidad de Europa y de la Alianza Atlántica porque este país "está poniendo en cuestión la arquitectura de la seguridad europea" que se puso en marcha después de la segunda guerra mundial. Además, considera que Rusia está planteando que los límites de la OTAN vuelvan a la década de los 90, "es decir, que los países bálticos, o Polonia, no formen parte de esa Alianza Atlántica".





Para el jefe del Ejecutivo "eso no es aceptable por parte de la Unión Europea, ni por parte de los aliados en el marco de la OTAN". Pero insiste en que España, junto con Europa y la OTAN, está apostando por "desescalar" por "la vía diplomática, por el diálogo y por tratar de reconducir un conflicto que no ha buscado ni Ucrania ni Europa".