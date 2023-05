Un Revilla "ilusionado" confía en la victoria del PRC y da por "seguro" que "habrá que pactar"

El presidente de Cantabria y candidato a la reelección por el PRC, Miguel Ángel Revilla, afronta la jornada electoral "ilusionado" y con "tranquilidad absoluta", después de haber realizado "una gran campaña" en la que el partido se ha movilizado "por todos los sitios", lo que le hace confiar en la victoria de su partido aunque da por seguro que "habrá que pactar".



"He dormido muy bien, no he tenido ninguna pesadilla y voy muy tranquilo porque hemos hecho todo lo que teníamos que hacer".



Así lo ha asegurado a la prensa esta mañana tras votar en su colegio electoral de El Astillero, donde ha asegurado que un día como el de hoy es "siempre de alegría" y ha animado a la gente a votar y "expresar con su voto lo que piensa, para respaldar o relevar" a los políticos. "La democracia es una maravilla", ha recalcado.



Revilla ha asegurado que en esta campaña ha comprobado la "fuerza" del PRC, "un partido muy sólido en todos los rincones de Cantabria", por lo que se ha declarado "ilusionado" ante el resultado electoral y "sobre todo contento porque se celebren elecciones".



Asimismo y a preguntas de los periodistas, ha confiado en la victoria de su partido y ha dado por "seguro" que a partir de mañana "habrá que pactar", porque no habrá mayorías absolutas, aunque ha preferido no hablar más de este tema hasta conocer el resultado de las elecciones.



No obstante, ha reafirmado su disposición a hablar con todos los partidos a excepción de Vox, la única "línea roja" del PRC, aunque ha dejado claro que no tiene nada en contra de la formación, ni de sus dirigentes, "ni muchos menos de sus votantes".



"El rechazo es mutuo", ha precisado, dado que su forma de entender España y Cantabria es "completamente antagónica" a la del PRC.