PP y Vox se tienden la mano en Murcia mientras entran en faena en la Comunidad Valenciana

PP y Vox han coincidido este jueves en que mantienen sus manos tendidas para alcanzar un acuerdo en Murcia, pese al encontronazo de ayer al excluir los primeros a los segundos de la Mesa del Parlamento regional, mientras han entrado en faena en la Comunidad Valenciana con el reparto de áreas y el programa de gobierno.



Ambas formaciones han hecho público, por un lado, que el torero y miembro de Vox Vicente Barrera sera vicepresidente primero y conseller de Cultura en el Gobierno valenciano que encabezará el popular Carlos Mazón, en el que Vox asumirá también las competencias de las consellerias de Agricultura y de Justicia, Interior y Gobernación.



Vicente Barrera Simó (Valencia, 1968), retirado profesionalmente de los ruedos hace doce años, ha sido uno de los toreros valencianos más exitosos de los últimos tiempos y uno de los más tardíos, pues su familia intentó frenar esa pasión hasta que prácticamente completó sus estudios de Derecho.



Por otro lado, en solo dos reuniones del equipo negociador creado por ambos partidos después de que el martes alcanzaran un acuerdo para formar un Gobierno de coalición, PP y Vox han suscrito un documento de siete páginas con 50 puntos programáticos para dotar a la Comunitat Valenciana de un Gobierno “estable y fuerte”.



Un documento en el que no se hace referencia a la violencia machista, sino que se habla de impulsar medidas para erradicar “la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”.



A menos de 40 días de las elecciones generales del 23 de julio, el pacto en la Comunidad Valenciana ha servido al PP para proclamar, a través de su vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado, que si Carlos Mazón “se ha visto obligado a firmar un acuerdo de Gobierno con Vox es porque así le ha obligado el Partido Socialista”.



Desde el PSOE, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha aprovechado para cargar contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: “Nos mintió el señor Feijóo, nos dijo que no permitiría que Vox gobernara en las comunidades autónomas y ayuntamientos, nos mintió”, ha declarado.



MANOS TENDIDAS EN MURCIA



A Núñez Feijóo se ha referido también el presidente de Vox en Murcia, José Angel Antelo, que ha acusado al presidente del PP de vetar las negociaciones entre ambas formaciones en la región y usarla “como campo de pruebas” marcando distancias.



“Esto no lo puede hacer en otras comunidades con posibilidad de pactos entre Vox y el PP como Valencia, Baleares o Extremadura, porque corre el riesgo de que la izquierda pueda lograr más representación en una segunda vuelta electoral”, ha dicho Antelo, que en todo caso ha reconocido que no es el propósito de su partido llegar a una repetición electoral porque “desde el primer día, se ha tendido la mano al PP para formar una alternativa y así sigue siendo”.



En el mismo tono conciliador tras la tormenta de ayer, el portavoz del grupo parlamentario del PP en la recién constituida Asamblea Regional de Murcia, Joaquín Segado, ha asegurado que su formación está dispuesta a propiciar “cuantas llamadas y reuniones” sean necesarias con Vox para desbloquear la investidura de Fernando López Miras antes de la campaña de las generales, que arranca el 7 de julio.



En declaraciones a la cadena SER recogidas por EFE, Segado ha subrayado el interés de su grupo en negociar la abstención que se necesita de los diputados de Vox, puesto que el PP quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, y ha confiado en que “nadie se plantee un bloqueo que impida la formación, cuanto antes, del gobierno”.



Al respecto ha hecho una precisión el portavoz del Ejecutivo autonómico en funciones, Marcos Ortuño, que ha reiterado la intención del PP de formar gobierno en solitario, sin integrar a Vox.



“Quisiera destacar una cosa, para que quede muy claro: No necesitamos los votos de nadie, necesitamos que no haya bloqueo. Si no hay bloqueo, la Región de Murcia tendrá un gobierno que genere oportunidades”, ha remarcado.



MADRID, A UNA SEMANA DE INVESTIR A AYUSO



Mientras en Aragón, Baleares y Extremadura no se conocen avances que pronostiquen una rápida solución a la formación de gobiernos, en Madrid el recién elegido presidente de la Asamblea regional, Enrique Ossorio (PP), ha propuesto este jueves a Isabel Díaz Ayuso (PP) como candidata a presidir la Comunidad.



Será en el pleno de investidura que se celebrará el miércoles y el jueves de la semana próxima, los días 21 y 22, y Ayuso contará con una holgada mayoría de votos a favor: los de los 70 diputados del PP y los 11 de Vox, que ya ha avanzado su apoyo a la candidata popular.