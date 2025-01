PP y Junts votarán en contra del decreto ómnibus que incluye la subida de pensiones y las ayudas al transporte

El PP y Junts han anunciado este miércoles que votarán en el Pleno del Congreso en contra del decreto ómnibus del Gobierno que incluye medidas como la subida de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte y la prohibición de desahucios a colectivos vulnerables.



Su rechazo, sumado al ya avanzado previamente por Vox, hará caer ese decreto ley del Gobierno en el Pleno del Congreso.



Por un lado, "El PP votará no a ese decreto trampa, pero impulsará una ley que proteja a los jubilados de nuestro país". "El regalo que el Gobierno hacía al PNV en forma de palacete en París no cuenta con el apoyo del Partido Popular", han señalado a Europa Press fuentes del PP.



Eso sí, fuentes del PP han avanzado a Europa Press que registrarán una ley que "proteja a los jubilados" y "salve la subida de las pensiones tras la previsible derrota del Gobierno en la sesión parlamentaria de hoy".

De esa forma, el Grupo Popular ha registrado una proposición de Ley que "pueda garantizar dicha subida y que los pensionistas no paguen los problemas de Pedro Sánchez en el Congreso".



Según los 'populares', "lo más importante" no es que voten en contra del decreto ómnibus sino que plantean "una alternativa". A su entender, el PSOE "tendrá muy difícil votar en contra de esa proposición de ley para proteger la subida de las pensiones".



"Por tanto, no sería un decreto en el que también se regala un palacete al PNV sino una proposición de ley impulsada por el Partido Popular la que suba las pensiones en nuestro país", han señalado las mismas fuentes.



Los 'populares' han cargado duramente contra la cesión al PNV del palacete de París en el que estuvo el Gobierno vasco en el exilio y que ahora es la sede del Instituto Cervantes, una posición que ya alejaba la posibilidad de que el PP pudiera votar a favor del decreto ómnibus.



El PP ha avanzado que su partido también registrará textos "para garantizar las medidas relacionadas con los afectados de las riadas en la Comunidad Valenciana y para aquellas personas que reciben el ingreso mínimo vital", según fuentes de la formación.



Durante el debate en el Pleno del Congreso del decreto ómnibus, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha anticipado que el Grupo Popular no iba a respaldarlo, pero sin desvelar si el voto sería 'no' o abstención. "No vamos a respaldar un proyecto de recortes y de chantaje", ha enfatizado.



De hecho, Bravo ha emplazado al Gobierno a buscar apoyos entre sus socios parlamentarios. "Si tienen una mayoría progresista, sométase a la cuestión de confianza, si tienen el apoyo de la Cámara, presenten presupuestos, pero si no pueden gobernar, convoquen elecciones y devuelvan el poder a los ciudadanos", ha declarado.



El dirigente del PP ha subrayado que el texto de decreto incorpora desde el impuesto a la banca, pensiones, hidrocarburos, okupación, transporte, hasta cuestiones que son, a su juicio, de dudosa legalidad como utilizar el patrimonio del Estado para beneficiar a un partido político, como el traspaso de la sede del Instituto Cervantes en París al PNV.



Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avanzado que su formación votará en contra de los tres decretos leyes que se debaten este miércoles, uno para revalorizar pensiones y prorrogar las ayudas al transporte, otro para establece un gravamen energético en 2025 y un tercero para mejorar la compatibilidad entre jubilación y empleo. De este modo, el futuro de las normas dependerá de lo que haga el PP en las votaciones.



De momento, se sabe que el Grupo Popular votará en contra de la tasa energética, apoyará el decreto para compaginar mejor pensión y empleo y que no va a respaldar el decreto 'ómnibus' que incluye la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte.



"Votaremos que no a las tres iniciativas que se llevan a votación hoy", ha sentenciado Nogueras desde tribuna durante el debate del gravamen energético y después de que Junts rompiera las negociaciones con el PSOE por no querer admitir a trámite su iniciativa para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza.



La diputada ha criticado las formas que utiliza el PSOE para negociar las leyes que lleva a la Cámara cuando sabe que "no tienen mayoría", y especialmente el decreto ómnibus, un documento que incluye 80 medidas "que ni se han votado ni se han debatido" y que forman parte del programa electoral de los socialistas.



En este punto, Nogueras ha instado al PSOE a "dejar de hacer el trilero" y ha animado al resto de la Cámara a "dejar de votar que sí a todo a cambio de nada". "Si ustedes siguen basándose en este chantaje, ellos van a seguir con el chantaje", ha apostillado la diputada, que ha reprochado a los socialistas su "trilerismo", su "mentira" y sus "manipulaciones".