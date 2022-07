Pamplona recuerda a Miguel Ángel Blanco en el 25º aniversario de su secuestro y asesinato a manos de ETA

Cientos de personas han llenado este martes la plaza Consistorial de Pamplona para recordar y homenajear a Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular secuestrado y asesinado por ETA en julio de 1997, hace 25 años.

El acto ha congregado al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y a una nutrida representación del Gobierno foral, con la presencia del vicepresidente primero, Javier Remírez, y consejeros como Santos Induráin, Elma Saiz, Mikel Irujo, Ana Ollo o Mª Carmen Maeztu, así como el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y el delegado del Gobierno, José Luis Arasti.

También han asistido representantes de todos los grupos municipales del Ayuntamiento, entre ellos, el portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron; la portavoz del PSN, Maite Esporrín; y el edil de Geroa Bai Patxi Leuza. Igualmente, han asistido parlamentarios de Navarra Suma, PSN y Geroa Bai.

El acto ha terminado con un largo aplauso de los asistentes, que ha durado varios minutos, junto con algunos gritos de 'ETA asesinos' y 'Miguel Ángel, Miguel Ángel'.

El homenaje ha consistido en la lectura de la declaración aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona el pasado 1 de julio en la que se condena el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, al que define como "un símbolo de convivencia", así como de todos los crímenes cometidos por la banda terrorista ETA, y exige memoria, verdad, dignidad y justicia. EH Bildu se abstuvo en la votación.

Mediante esta declaración, el Consistorio se suma a la campaña de la Fundación Miguel Ángel Blanco 'La unidad a ti debida' con el objetivo de "recordar para transmitir, especialmente a los más jóvenes, lo que aprendimos y lo que nunca debemos olvidar" y para reivindicar la tolerancia, el Estado de Derecho, la pluralidad democrática y el respeto a los derechos humanos "sin fanatismo, sin legitimación del terror y sin exclusión de nadie".

Recuerda, además, el 25º aniversario de unos acontecimientos que "marcaron un antes y un después en la conciencia social contra el terrorismo y que movilizaron a millones de españoles por la vida y la libertad".

MAYA: "CON LOS QUE NO CONDENAN A ETA NO SE DEBERÍA PACTAR NUNCA NADA"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha considerado que "no se puede tolerar" que haya partidos políticos que "sigan sin condenar a ETA" y ha destacado que "no se debería pactar nunca nada" y "excluir" a estas formaciones "en tanto no den el paso adelante que tienen que dar".

En declaraciones a los periodistas, Maya ha afirmado que el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco "fue un antes y un después en la historia de la democracia, ese apoyo absolutamente unánime de toda España. También aquí en Pamplona en aquel momento hubo una reacción estupenda en contra de los etarras".

"La verdad es que había que recordar este momento, estamos en fiestas de San Fermín pero este momento es absolutamente clave que sea puesto en valor en esta plaza Consistorial, en este Ayuntamiento de Pamplona, nos está viendo todo el mundo y, por lo tanto, teníamos que dejar clarísimo que no se puede tolerar la fuerza de las armas", ha remarcado.

"Tampoco que algunos partidos políticos sigan sin condenar a ETA, y eso está siendo una realidad hoy. Con los que no condenan a ETA no se debería pactar nunca nada, habría que excluirlos en tanto no den el paso adelante que tienen que dar, pero hay que excluirlos de toda negociación política. Desgraciadamente siguen estando ahí, siguen tomando decisiones que influyen en la vida de los españoles y eso es intolerable.

Nosotros, desde luego, nunca lo vamos a hacer", ha recalcado.

Frente a ello, ha indicado que "vamos a quedarnos con la parte, si es que se puede decir positiva, que es que el país entero demostró que estaba en contra de la banda terrorista ETA", que "fue derrotada por los jueces, la policía y los españoles".

Preguntado por la unanimidad de la corporación municipal en el acto, al contar con la presencia del portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, el alcalde ha contestado que "la pena es que no hubo unanimidad en el comunicado" aprobado por el pleno del Consistorio. "Lo que hay que hacer es no dudar cuando hay que firmar determinados acuerdos políticos", ha remarcado Maya, que ha opinado que "es un poco extraño que no se esté por el acuerdo político en esta materia y luego se esté en la concentración. Pero bueno, mejor es que estén que que no estén".