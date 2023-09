Page no se cree que la amnistía esté ya pactada como afirma Junqueras

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado este miércoles en Madrid que no se cree que la amnistía para los implicados en el procés esté ya pactada como ha afirmado el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Page, contrario a la amnistía que el independentismo catalán exige para investir al socialista Pedro Sánchez, ha acudido este miércoles a la presentación en Madrid del libro del exvicepresidente socialista Alfonso Guerra junto al expresidente del Gobierno Felipe González.

En declaraciones a los medios, el presidente manchego ha afirmado que no cree que la amnistía esté pactada porque si lo estuviera "se sabría", ya que "en este país eso no duraría ni 24 horas", siguiendo así el desmentido que hace también el Gobierno.

El dirigente socialista, que ha recordado que el PSOE decía antes de las elecciones que la amnistía no es constitucional, ha apuntado además que tiene que creerse al PSOE cuando dice que no está negociando con Junts.

Sin vaticinar posibilidad alguna para el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, Page confía que ante una investidura de Sánchez, "no haya una ley de amnistía como la que se predica, al menos la que dicen los independentistas". Pide que los árboles no "impidan ver el bosque" y que la "investidura de hoy" no impida al PSOE "las investiduras de mañana y de pasado mañana".

De aprobarse una amnistía, expresaría su opinión, aunque, preguntado sobre si dejaría el partido, ha subrayado que lleva en el PSOE "mucho más tiempo de los que toman o van a tomar estas decisiones".

En todo caso, ve bien a los socialistas y cree que el PSOE lograría un mejor resultado en unas elecciones, si bien espera que se hagan "todos los intentos" para evitar una repetición electoral.

Además, percibe ahora un ambiente "más sosegado" en Cataluña donde "se ha desinflamado muchísimo la calle" por muchos factores, también que terminasen en la cárcel.

Y ha dejado una advertencia: "Los independentistas llevan muy mal los abrazos, lo que pasa es que España también lleva bastante mal los abrazos de los independentistas".

Como Page, este miércoles han arropado a Guerra y González otros socialistas críticos como el expresidente de Aragón, Javier Lambán; Nicolás Redondo, que acaba de ser expulsado del PSOE, o socialistas históricos como el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el expresidente asturiano Javier Fernández y los exministros José Barrionuevo, José Luis Corcuera y Virgilio Zapatero.