Navarra, Aragón y Murcia, sin Gobierno: ¿Pacto tras el 23-J o repetición electoral?

Diez días después de la sesión de investidura fallida del popular Fernando López Miras, el bloqueo continúa en la Región de Murcia y las posibilidades de que los murcianos vuelvan a las urnas son cada vez mayores.

El PP obtuvo 21 diputados en las elecciones autonómicas, quedándose a dos de la mayoría absoluta, por lo que necesita el apoyo de Vox para formar gobierno.



Sin embargo, la formación de Santiago Abascal reitera que no están dispuestos a facilitar la investidura si no entran en el Ejecutivo regional: "No somos el coche escoba del PP", sostiene Abascal.



Por ello, la sesión de investidura de López Miras fue fallida -Vox votó en contra- y podrían tener que repetirse los comicios.



La oposición da por hecho que las negociaciones entre PP y Vox se desbloquearán tras el 23J, aunque los populares insisten en que no cederán un milímetro y no permitirán que los de Abascal entren al Gobierno.

Es probable que, dependiendo del resultado que obtenga Vox el domingo, estén en condiciones de seguir tensando las cuerdas o, por el contrario, rebajen sus exigencias.



En Navarra, el partido que obtuvo más votos fue Unión del Pueblo Navarro (UPN), pero la actual presidenta autonómica, María Chivite (PSN), continúa negociando con sus socios, Geroa Bai y Contigo-Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), para intentar volver a formar gobierno.



De momento, las tres partes trabajan en el contenido del que será el acuerdo programático y que deberá ir acompañado de un acuerdo también en cuanto a la estructura del Gobierno.



Se da por seguro que el pacto no llegará hasta pasado el 23J, aunque Chivite lo desvincula de las elecciones generales y declina opinar sobre la probable abstención de EH Bildu en su investidura, necesaria como en 2019 para que sea elegida, ya que, dicen, "lo que decidan otros será su propia decisión".



En cualquier caso, tienen hasta el 28 de agosto para alcanzar un acuerdo con sus socios.



En Aragón, la investidura podría demorarse hasta el 23 de agosto, fecha tras la que, en caso de no haber un acuerdo de legislatura, los aragoneses volverán a las urnas.



El Partido Popular, con su candidato Jorge Azcón, fue la lista más votada con un 35,5 % de los votos y 28 diputados, pero necesitan a Vox, que se consolidó como tercera fuerza.



Alejandro Nolasco, el líder de Vox en Aragón, tilda de "surrealista" que Azcón insista en que quiere un gobierno en solitario, cuando suma mayoría absoluta con su formación.



Subraya, además, que no ha habido más conversaciones con el PP desde el pasado 23 de junio, cuando se constituyeron las Cortes después de que ambas formaciones llegaran a un acuerdo que ha culminado con la presidencia de Vox de la cámara.



No obstante, Jorge Azcón se mostró convencido el pasado lunes de que habrá "un cambio" en la región ya que, como su partido fue el más votado, considera que "no hay alternativa".