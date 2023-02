Maroto asegura que será "pronto" su salida del Ministerio de Industria

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid y ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el paso para dejar atrás la política nacional será "natural y pronto", pero no la próxima semana. No obstante, ha asegurado que el Ministerio no le "resta tiempo" para conocer las preocupaciones de los habitantes de la capital.

Entrevista con 'Telemadrid', recogida por Europa Press, ha señalado que aún le quedan flecos pendientes al frente del Ministerio. Entre los puntos que aún le quedan por completar en la política nacional se encuentra conseguir un Pacto por la Industria, en el que lleva trabajando toda la Legislatura.

Aún así ya lleva a cabo encuentros y actos para que los madrileños le "conozcan", aunque ha recordado que ella es una militante de base. "Yo estoy en los espacios de debate y se necesitaba una candidatura fuerte. Vengo a ayudar a reforzar una candidatura conmigo, que he demostrado capacidades de gestión en la pandemia y en la Guerra", ha apuntado Reyes Maroto, quien ha añadido como sus logros la recuperación del sector turístico tras el Covid-19.

Ha defendido que su candidatura es "fuerte" con su perfil de gestora y ha marcado como objetivos la recuperación del "diálogo y la serenidad" ya sea en el Gobierno local o en la oposición.

Al ser preguntada por los sucesivos candidatos del PSOE al Ayuntamiento de Madrid que han abandonado el puesto, ha insistido en que ella se quedará "construyendo ciudad" aunque no ganase el 28 de mayo. De hecho esta permanencia en el tiempo fue una de las cualidades que el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, fijó como necesarias para la cabeza de los socialistas a la capital.

Maroto ha expuesto que en el caso de que llegase a Gobernar se volcaría para demostrarle a sus apoyos que el "voto ha sido útil", mientras que en el caso de acabar en la oposición será como una "aliada rigurosa para construir ciudad".

"Cuando abordo un proyecto político lo hago con ilusión. Si no gano el 28 de mayo Reyes Maroto se quedará en el Ayuntamiento haciendo buena política", ha remarcado.

Sobre la campaña electoral espera consiga que os madrileños conozcan a los candidatos y sus propuestas, que se pueda "hablar de política" frente a la situación actual de "mucho ruido y mucha crispación". Frente a esto ella se ha situado como una persona que "trae serenidad" a la arena electoral, aunque ha dejado claro que sale "a ganar".

Por otra parte, al ser preguntada por si ya se ha reunido con Más Madrid --la principal opción de izquierdas actualmente en el Ayuntamiento--, ha indicado que aún no, pero que sí ha coincidido con su portavoz en reivindicaciones como la de los taxistas o la del soterramiento de la A-5 a su paso por el Paseo de Extremadura.