María Chivite dice que la Guardia Civil "no se va a ir de Navarra"

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha asegurado que la Guardia Civil "no se va a ir de Navarra" y ha acusado a la derecha de "hipocresía" en sus críticas a la transferencia de la competencia de Tráfico a la Comunidad foral y ha censurado que haya metido "en el debate a ETA".



En su intervención este sábado en el Comité Regional del PSN, Chivite ha preguntado si "no fue la derecha de Aznar y Sanz la que acordó la transferencia" hace más de 20 años. Ha destacado, además, la "unanimidad política" en esta cuestión que "se ratificó ayer". "¿No tenía Navarra Suma este tema en su programa electoral?", se ha preguntado. "¿Si lo hacen ellos avanzamos en el autogobierno y si lo conseguimos los demás es echar a la Guardia Civil?", ha criticado."Eso es hipocresía", ha censurado Chivite, que ha afirmado que "no tienen una política ni para Navarra ni para España".



"Vamos a avanzar en autogobierno y la Guardia Civil no se va a ir de Navarra", ha recalcado Chivite, que ha considerado que UPN "ha renunciado a sus principios fundamentales" y "se le ha caído la careta". "El abandono de sus siglas ha supuesto el abandono de su posición histórica y de unos consensos que hasta ahora en Navarra nadie había cuestionado", ha manifestado.



Al respecto, ha destacado que en esta legislatura se ha logrado la transferencia de dos competencias con "una tercera a punto". "¿Dónde está el regionalismo?", se ha preguntado Chivite, que ha afirmado que la defensa de Navarra de UPN se basa en "quién pone la bandera más grande".



Mayor "apoyo social"

María Chivite ha destacado que el PSN ha activado "la maquinaria" de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2023, para las cuales ha esperado conseguir un mayor "apoyo social" con el objetivo de "crecer" y "ser el partido del progreso, de la confianza, de la estabilidad, de la defensa inteligente de Navarra y del autogobierno".



La presidenta del Ejecutivo foral ha señalado que "estamos llegando al final de la legislatura" a pesar de "quienes no daban un duro por el Gobierno" que, ha afirmado, "se está demostrando útil" pese a la "complicación añadida" que ha supuesto la pandemia y la guerra en Ucrania. "Muchos cuestionaron y predicaron un mal Gobierno que arruinaría Navarra", ha recordado Chivite, que ha criticado que "hay quienes siguen sin asumir que perdieron el Gobierno y recurren a la manipulación, el insulto y la mentira, pero la ciudadanía es inteligente".



Ha resaltado que "llevamos camino de aprobar los cuartos Presupuestos, hemos sacado todas las iniciativas que ha llevado el Gobierno" y ha afirmado que se ha cumplido cerca del 90% del acuerdo de legislatura. Algo que se ha conseguido con "diálogo y acuerdo" y que ha conseguido que un gobierno "de minoría parlamentaria" sea de "mayoría social".



Ha defendido que el acuerdo presupuestario se ha alcanzado "con transparencia" porque "no tenemos nada que esconder". Un acuerdo, ha continuado, "con quien se ha querido sentar a acordar" y ha puesto en valor la "política posibilista y pragmática" en "tiempos complejos", que "no está reñida con distintos posicionamientos políticos". En esta negociación, ha reprochado, el presidente de UPN y portavoz de NA+ ha decidido "la política de la silla vacía" y "no ha puesto ni una sola propuesta encima de la mesa" porque "ha preferido autoaislarse, situarse en la irrelevancia".

"¿Para qué está en política? Nadie que aspire a gobernar puede hacerlo sin proyecto y haciendo una oposición absolutamente vacía", ha subrayado.



"Somos un Gobierno estable, eficaz, que cumple con los compromisos, que atiende lo urgente pero también lo importante", ha valorado Chivite, quien ha aseverado que "cuando un socialista lidera el Gobierno, Navarra avanza por la senda de la igualdad de oportunidades". Ha rechazado "enfrentamientos estériles" y ha afirmado que el PSN "aporta serenidad, con ideas claras ante situaciones críticas y con propuestas para una Navarra más innovadora y moderna".



Ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido "una pieza clave en la relevancia que España tiene ahora a nivel internacional" y ha puesto al país "en el mapa político europeo". María Chivite ha expresado que "me alegro más que nunca de ser socialista" con un presidente del Gobierno central y una presidenta de Navarra del PSOE.



Y ha asegurado que si gobernara la derecha "hablaríamos de recortes de servicios públicos, menores impuestos para quienes más tienen, más desigualdad". "Los gobiernos de la derecha supondrán retroceder", ha advertido, para poner como ejemplo el Gobierno de Madrid donde "se benefician unos pocos" y "el resto que se busque la vida". Y ha rechazado las "bajadas masivas de impuestos que se ha llevado gobiernos por delante", en referencia al Reino Unido.



En este sentido, ha indicado que "si queremos seguir siendo la mejor comunidad para vivir" es necesario "recaudación e impuestos" y ha defendido una "fiscalidad progresiva y justa" así como bajadas "puntuales" de impuestos "sin poner en riesgo nuestra Hacienda.



La secretaria general del PSN ha afirmado que esta ha sido una legislatura para estar "especialmente orgullosos de ser socialistas" y ha remarcado que, "a pesar del ruido y los falsos debates", España y Navarra "avanzan y lo seguirán haciendo si los socialistas seguimos al frente".



Por ello, ha esperado aumentar los apoyos en las próximas elecciones y ha mostrado su compromiso de "más y mejor Navarra". También se ha referido a la candidatura de Elma Saiz al Ayuntamiento de Pamplona y se ha mostrado convencida de que "tendremos una gran alcaldesa" en la ciudad.