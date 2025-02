Junts retira la cuestión de confianza a Sánchez pese a mantener la "desconfianza" con el PSOE

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha anunciado que han acordado por unanimidad retirar la proposición no de ley registrada en el Congreso sobre la conveniencia de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza tras la petición del mediador pese a mantener la "desconfianza" con el PSOE.



Lo ha explicado en rueda de prensa tras la reunión este lunes de la ejecutiva de Junts, que ha estudiado la petición hecha por el mediador internacional en las reuniones entre PSOE y Junts, Francisco Galindo, de que los de Carles Puigdemont consideraran retirar la cuestión de confianza a Sánchez ante el escenario que se abría en las próximas semanas.



"Pese a constatar que la confianza no existe con el PSOE y que está absolutamente deteriorada, hemos decidido corresponder a la petición del embajador y hacer un último esfuerzo para evitar la ruptura", ha subrayado Turull.



La voluntad de esta decisión, según el secretario general de Junts, es corresponder a la petición del mediador "para que se materialicen los acuerdos pendientes".



Acompañado por miembros de la cúpula de Junts, ha recordado que el mismo comunicado del mediador, a quien agradece sus esfuerzos, recoge que hay acuerdos políticos entre las dos partes que se han cerrado pero no materializado, y ello ha llevado a la situación actual.



Aunque admite que les cuesta creer que el Gobierno actúe de forma diferente, ha mostrado su confianza en la labor del mediador tras los 12 encuentros que han mantenido hasta ahora las dos partes en Suiza: "A él le debemos la confianza que no tenemos con el PSOE".



"Ha dado muestras suficientes de que es la persona para hacer el seguimiento y verificación de lo acordado. Él es testigo directo y neutral de las dificultades, desavenencias y su función es esencial para poder lograr acuerdos que contribuyan a resolver el conflicto político", ha resumido.



Al preguntársele qué harán si no se materializan los acuerdos pendientes, Turull no lo ha concretado, tampoco si presentarán una segunda cuestión de confianza, pero sí ha dicho que "el próximo paso es evidente, y es lo que intenta evitar el mediador".



"El comunicado del mediador ya es en sí mismo una cuestión de confianza a Pedro Sánchez. Dice que hay cosas que se han acordado y no se han materializado, y no es por Junts", ha destacado.



Por ello, ha reiterado su confianza con Galindo y su sentido común, ha opinado que será él el que se pronuncie sobre lo que suceda cuando considere, y ha lanzado un mensaje al PSOE: "No vamos de farol. Cuando Junts dice que vota que no es que no. Si el PSOE piensa que puede hacer lo que quiera, creo que tendrá un disgusto grande".



Así, tras la decisión de retirar la cuestión de confianza a Sánchez, ha mostrado su confianza en que en las próximas semanas "se empiecen a ver cosas" y los ciudadanos, también entre sus votantes, entiendan el gesto.



Sin querer dar detalles de las personas que participan en el mecanismo de mediación ni del estado de la negociación sobre la delegación integral de las competencias de inmigración, Turull ha argumentado que la retirada de la cuestión de confianza no pretende alargar la legislatura y sí "dar vida a la posibilidad de que se puedan poner las bases para la resolución del conflicto político".



Tras constatar que el mecanismo de mediación fue una exigencia de Junts que lucharon para conseguir, ha explicado que consideran que supone reconocer que existe "un conflicto político" entre Cataluña y el resto de España.