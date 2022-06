El Gobierno de Madrid cree que no es "de recibo" ir a la presentación del Orgullo a recibir "faltas de respeto"

La portavoz del Gobierno Municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, cree que no es "de recibo" ir a la presentación del Orgullo 2022 a recibir "faltas de respeto".





Así lo ha trasladado en declaraciones después de que los concejales del PP José Fernández y Almudena Maíllo hayan abandonado este martes la rueda de prensa del Orgullo, cuando la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, ha reprochado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no haber colocado la bandera arcoíris en la fachada del Palacio de Cibeles.





"Sinceramente no entiendo por qué la izquierda está jugando a este enfrentamiento permanente con el Orgullo", ha asegurado Sanz tras visitar las nuevas obras de la nueva sede de Policía Municipal en Chamartín.





Así, la también delegada de Seguridad y Emergencias ha afirmado que no le parece "de recibo" recibir "faltas de respeto e insultos" hacia al equipo de Gobierno y el alcalde. "No parece que sea muy adecuado que se vaya a un acto a recibir insultos y faltas de respeto", ha apostillado.





"Madrid es una ciudad abierta, nadie va a convencer a los madrileños de los contrario (..) y se va a desarrollar el Orgullo, por mucho que a la izquierda la pese, con todas las condiciones de normalidad", ha aseverado.





Sanz ha criticado que la izquierda esté "jugando a este enfrentamiento permanente con el Orgullo" que asegura que "no beneficia a la causa que dicen defender". "El Orgullo se va a desarrollar en condiciones de normalidad (...) se viene celebrando mucho antes que los gobiernos de Más Madrid existieran, no lo inventaron ellos", ha subrayado.





Esta misma mañana, el concejal de Centro y la delegada de Turismo han abandonado el salón de actos del Museo Thyssen donde se presentaba el Orgullo. "Nosotras somos la bandera. El señor alcalde no representa a toda la ciudadanía", ha reprochado Sangil. Cuando cruzaban la puerta, Sangil les ha pedido que "cierren al salir".





En ese momento, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que ha permanecido en la mesa de los intervinientes, ha tomado la palabra para defender al equipo de Gobierno.





"He estado reunida con estos dos concejales que me han puesto facilidades, y me siento orgullosa de seguir dando subvenciones a colectivos por concurso público, que lo merecen y tenemos que seguir trabajando y promoviendo. Me gustaría que fuésemos más justos. Nadie puede escoger una sola medida en la que este Ayuntamiento haya dado pasos atrás. En la vida hay que ser justos. Cuando tomáis una parte por el todo, no es justo", se ha dirigido a Sangil, sentada a su lado.





Ya antes de comenzar la rueda de prensa, la presidenta de FELGTB ha acusado al regidor de no querer representar a todos los madrileños al no colgar la bandera arcoíris en Cibeles tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) según la cual se estima que la colocación de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Zaragoza no vulnera la ley de banderas.