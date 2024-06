Gamarra afirma que la "corrupción tiene sede social" en La Moncloa

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha indicado que la "corrupción tiene sede social" en La Moncloa, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, hacen "negocios juntos".



Asimismo, ha acusado a Begoña Gómez de "conseguir las cosas gratis" y disfrutar de un "enriquecimiento patrimonial a costa de utilizar los contactos que tiene por ser mujer del presidente".



Gamarra ha tomado parte este domingo en un acto político en Bilbao junto al presidente del PP vasco, Javier de Andrés, los candidatos vascos al Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos y Carlos Iturgaiz, y la presidenta de la formación en Vizcaya, Raquel González.



En su intervención, Gamarra ha destacado que el PP va ganar las elecciones del 9 de junio, en España y en Europa, y ha apostado por "trabajar para hacer que esa victoria sea lo más amplia posible".



Tras valorar la figura de Javier de Andrés, y el hecho de haber marcado "una tendencia de cambio" desde su llegada a la Dirección, ha felicitado al PP vasco por los resultados en las pasadas elecciones autonómicas.



"Con un proyecto que llama a un País Vasco abierto, a un País Vasco con ambición, a un País Vasco que sabe que tiene futuro, que tiene muchas oportunidades y que no las va a dejar pasar", ha argumentado, al tiempo que ha lamentado que Euskadi se "quede atrás de la mano del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco".



Asimismo, ha resaltado que los vascos que voten al PP no se arrepentirán, ya que los populares defenderán sus intereses y los situarán en la agenda política de las instituciones europeas.



"Desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la dirección de nuestro partido hemos ganado todas las elecciones de carácter general que se han convocado", ha enfatizado, al tiempo que ha advertido que los comicios del 9 de junio servirán para dar "una respuesta de contundencia ante la mentira".



Tras acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "una mentira andante", ha reprobado el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de Pamplona y que EH Bildu se haya convertido en "socio preferente".



Asimismo, ha criticado a Sánchez por llevar "en una mano la mentira y en otra el escándalo". "Al principio nos acostumbrábamos a que teníamos un escándalo cada día, y el escándalo del día siguiente tapaba el del día anterior. Hemos llegado a un punto en que el escándalo del mediodía es el que tapa el de la mañana, y luego está el de la noche, que tapa el de la mañana y el mediodía", ha ironizado.

Ley de amnistía

Respecto a la ley de amnistía, la ha calificado de "injusta, inmoral y sobre todo inconstitucional", ya que "todo lo que cuenta con el aval de Félix Bolaños deviene inconstitucional con el tiempo".



"No hablamos de una ley más, hablamos de la única ley que se ha aprobado. Siete meses lleva Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, ¿cuántas leyes han aprobado? Una, la que le ha permitido tener los siete votos para permanecer en el poder, la que beneficia a siete políticos", ha alertado.



A su juicio, a Pedro Sánchez "solo le importa a él y solo él", algo a lo que se debe dar respuesta el 9 de junio. "Porque él es lo único en lo que está pensando; en él y en sus socios para que le mantengan a él... el 9 de junio nos estamos jugando también enseñarle la puerta de salida", ha insistido.



Por todo ello, ha apostado por rebelarse ante la situación generada y ha advertido que con la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso "se produjo el acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español", que "ya no existe".

Corrupción

Del mismo modo, ha censurado "las tramas de corrupción que están detrás de Pedro Sánchez" y ha indicado que mientras el presidente se tomaba cinco días de reflexión, su mujer, Begoña Gómez, "estaba firmando la designación de abogado y procurador en la causa que tiene abierta y donde está siendo investigada".



"Hay que ver lo que les gusta a los dos las cartas. A uno las cartas que nos dirige a los españoles y nos somete a una crisis institucional de cinco días y a ella las cartas de recomendación a las empresas amigas que concurren a los procedimientos de licitación del gobierno del marido", ha detallado.



En este contexto, ha pedido que finalice tanto "escándalo y mentira" ya que "Pedro Sánchez no es España y España tiene derecho a tener un futuro.



"Es que lo de la mujer de Pedro Sánchez es de nota. Mientras el resto de las mujeres no saben cómo llegar a fin de mes, no saben cómo mantener a sus familias, no saben cómo conciliar... nos quieren hacer creer que es una mujer que tiene mucha suerte, que se le abren las puertas de las grandes empresas y consigue las cosas gratis", ha denunciado.



A su entender, su comportamiento patrimonial tiene "nombre y apellido en el Código Penal" de tal forma que ha acusado a Begoña Gómez de "enriquecimiento patrimonial a costa de utilizar los contactos que tiene por ser mujer del presidente".



"La corrupción en nuestro país tiene una sede social y es La Moncloa. Ahí es donde está la sede social de la corrupción del Gobierno de España. Ahí es donde está la sede social de la corrupción del PSOE, de los negocios que está haciendo el presidente del Gobierno y su mujer, porque evidentemente los hacen juntos", ha acusado.



Además, ha advertido que de todo ello cuentan "con la complicidad inestimable del Partido Nacionalista Vasco" ya que a los jeltzales lo único que le importa es "permanecer en las instituciones" y "para eso si tiene que pasar por la corrupción del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, pasa".



Por último, y tras decir que el Gobierno de Sánchez se resume en "tres palabras: mentira, amnistía y corrupción", ha acusado a la candidata socialista Teresa Ribera de "perseguir" a agricultores, ganadores y al ámbito pesquero. "Teresa Ribera es la gran amiga del lobo", ha finalizado.