Felipe González pide al Gobierno dar certidumbre ante el momento tan complejo

El exjefe del Ejecutivo Felipe González consideró que los Gobiernos deben dar certidumbre y no transmitir dudas ante situaciones complejas y afirmó que el momento histórico que atraviesa España es uno de los más difíciles que se vivió nunca.



La inauguración de la exposición ’40 años de democracia, 40 años de progreso. 1982-2022’ reunió ayer en la sede del PSOE en Madrid al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a los dos expresidentes socialistas, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. En dicho acto, González avisó de que frente a los momentos difíciles “aunque se tengan dudas” el Gobierno “tiene que proveer de certidumbre”.



“Las dudas solo las puede resolver con la almohada”, dijo ante la presencia de Sánchez y tras incidir en que no se pueden trasladar a los ciudadanos incertidumbres porque “porque no puede ser más peligroso”.



“Si tenemos que proveer de certidumbres no tenemos más remedio que afirmar una posición para dar una certidumbre, que puede ser equivocada o no, o que se tenga que corregir en uno o dos meses”, dijo tras recalcar que quien no cree en esto son los “más sectarios”, los que creen que “su verdad es la única que hay”.