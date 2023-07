Feijóo pide una mayoría absoluta para poder gobernar “sin bloques ni bloqueos”

El presidente del Partido Popular y candidato en las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, pidió el voto de los españoles para alcanzar el próximo 23 de julio una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario para “todos los españoles, sin bloques ni bloqueos”.



“No quiero que mi partido sea ni de unos ni de otros, pretendo que esté entre unos y otros”, manifestó en la clausura del acto “Los alcaldes del cambio en España” ayer en Toledo.



De todas las maneras de ganar las elecciones, Feijóo aseguro que solo conoce una: la de la mayoría absoluta, que lo aupó las cuatro veces que fue candidato

a la Xunta, que gobernó entre 2009 y 2022.

Sin follones ni división



Y pidió hacerse con la presidencia del Gobierno con esta fórmula para derogar el “sanchismo”, poner al “ciudadano en el centro” y “volver a no tener follones, a no tener división”, motivado no por el “ánimo de revancha”, sino “solo (por) el interés por servir”.



El cambio de rumbo político en España, posible gracias a “uno de los mejores resultados de la historia del Partido Popular”, según Feijóo “cobrará sentido si la mayoría municipal y autonómica se convierte” el 23-J “en el remate al adiós del sanchismo y el hola a la España de todos”, en la que prometió “pasar del enfrentamiento al entendimiento” y “sustituir alianzas partidistas por pactos de Estado”.



España está “mucho más unida” de lo que muestran los enfrentamientos en el Congreso y en el Senado, defendió.



“Llevo toda mi vida preparándome para este momento y no voy a fallar”, aseguró Feijóo, que se presentó como un “servidor público con más de tres décadas trabajando en las distintas administraciones” y no como el “salvador de nada”.



Si llega a ser presidente del Gobierno, el popular prometió “no olvidar que ha sido gracias a los españoles”, a quienes tendrá que “rendir cuentas” más que a

su partido.

Cumplir la Constitución



“Ya sabéis que yo no soy perfecto, que a veces me confundo, pero os puedo asegurar que en lo importante no me confundo”, dijo Feijóo a un auditorio lleno, al que aseguró que cumplirá y hará cumplir la Constitución en todo el país.



También garantizó que no permitirá que ninguna “minoría como Bildu imponga su visión egocéntrica” y obstaculice lo que quiere la mayoría, según él: “la concordia, la libertad, la unidad de nuestro país, la fraternidad entre los españoles y el respeto entre sus lenguas y sus culturas”.



“España no puede presumir de ser el penúltimo de la clase” y “no puede ser que cuando hay un problema, la solución sea un nuevo impuesto”, valoró Feijóo sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien afeó cuestiones como la eliminación del delito de sedición y la ley del solo sí es sí.



Mientras, el cabeza de lista del PP por la provincia de Valencia, Esteban González Pons, señaló que la ciudadanía va a responder el 23 de julio de manera “contundente e inequívoca” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien España “va a fastidiar enviándolo a casa en agosto”. Así se manifestó González Pons durante su visita a la localidad de Gandía en la que se reunió con empresarios de la comarca. l