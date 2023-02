Feijóo insta a Sánchez a convocar elecciones generales "ya" para "ahorrarse un disgusto y a los españoles, 10 meses"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que el Gobierno “ya ha dejado de pensar en gestionar” y está “obsesionado” con las elecciones generales que previsiblemente tendrán lugar en diciembre de este año, por lo que ha instado en tal caso al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a que “convoque las elecciones ya” para hacerlas coincidir con los comicios locales y autonómicos del 28 de mayo y así “se ahorre algún disgusto” mientras que “los españoles nos ahorremos diez meses”.



Así se ha pronunciado el líder del PP en un acto celebrado en Sevilla para presentar a los candidatos a las elecciones municipales de las ocho capitales andaluzas y de las localidades de más de 20.000 habitantes de la región acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno; el primero que Feijóo realiza en Andalucía relacionado con los comicios locales.



“No pido que convoquen las elecciones para beneficiar a los candidatos del PP, lo que pido es que lo haga para no someter a este país a un bochorno de diez meses largos que todavía quedan”, ha manifestado Feijóo, para quien “España debe dar un paso adelante y dejar atrás el pasado” que, a su juicio, representa el actual gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos por su “falta de capacidad de gestión”.



Para el máximo dirigente ‘popular’, “lo mejor que le puede pasar” a Sánchez es “ir junto con los alcaldes del PSOE” a un proceso electoral para así quedarse “detrás de ellos, para que no se le note” dado que el Gobierno “está fuera de la realidad” puesto que, según ha advertido, “en estos cuatro años, lo único que han hecho ha sido preparar las elecciones”.



Con ello, ha augurado unos meses de “mayor intensidad” en la implicación de los miembros del Ejecutivo en los distintos comicios, con “ministras escapando del Gobierno para ser candidatas”, “ministros discutiendo en público para desmarcarse unos de otros” o “vicepresidentas haciendo una campaña por sí misma, en contra del presidente del Gobierno y del partido que le nombró vicepresidenta”.



“Vamos a ver a barones del PSOE pidiéndole a Sánchez, ‘por favor, no vengas por aquí’. A mí si algún compañero me dice no vengas por aquí, os aseguro que entenderé el mensaje”, ha ironizado Feijóo ante un Gobierno que “hay que dejar atrás” ya representa, según ha dicho, “la ligereza con la que se abordan los asuntos complejos”, “la soberbia como modo de ejercer el poder sin admitir errores” y “la división y continuo enfrentamiento de la sociedad española”.



UN GOBIERNO “COLAPSADO”



Así, ha dibujado un Gobierno “colapsado” donde “mandan los independentistas” en materia de política territorial, en Exteriores “vamos de humillación en humillación” y en Transportes hay “trenes que no llegan a donde tienen que llegar, trenes que no cogen la vía que tienen que coger y trenes que no caben en los túneles” al tiempo que, en Empleo, se sostiene a una ministra que “está en campaña personal fija-discontinua”.



Feijóo se ha referido también a las responsabilidades del Gobierno en torno a la situación de la sanidad tras las protestas de las últimas semanas por profesionales y usuarios de atención primaria en varias regional del país, y ha enfocado el origen de los problemas de asistencia a que desde el Ejecutivo no se “crean plazas de médicos, no amplían la oferta de los MIR” y por tanto “no hay médicos de atención primaria, no hay pediatras de atención primaria”.



“¿Y la culpa la tienen los presidentes del PP? Sorprendente conclusión. Ahora ya entiendo por qué no hay plazas y por lo que no interesa solucionarlas ahora”, ha expresado el dirigente popular, quien se ha comprometido a solucionar este asunto en caso de alcanzar la Moncloa.



En el plano económico, Feijóo ha asegurado que mientras que el resto de países europeos están creciendo, España aún no ha recuperado el PIB de 2019, tiene “el doble de paro de la UE”, es el país “más endeudado” y además soporta 13 millones de personas en riesgo de pobreza, lo que a su juicio choca con la situación de la que el Ejecutivo “presume”.



Así, ha apuntado que conforme los últimos indicadores de la OCDE, los ciudadanos españoles han perdido 7,8 por ciento de renta disponible porque “nos están abrasando a impuestos” y “no recuperamos el crecimiento” lo que ha hecho bajar el poder adquisitivo. “Hay que reconocer que el Gobierno está fuera de la realidad”, ha apostillado antes de mostrar al PP como un partido en el que se puede “confiar” para la gestión del dinero público frente al Ejecutivo de Sánchez, que acumula “una deuda de 1,5 billones de euros”.



ESPAÑA TIENE QUE “VOLVER A LA CENTRALIDAD”



Para Feijóo, es necesario realizar un “cambio” de gobierno porque España “no resiste más bloques” y “necesita volver a la centralidad de la mayoría de los españoles”, sentido en el que ha destacado la situación de Andalucía, donde el PP está al frente de la Junta de Andalucía con una mayoría absoluta liderada por Juanma Moreno.



“Podéis hacer historia en mayo o no, elegid”, le ha dicho a los candidatos y simpatizantes que han asistido al acto a quienes ha animado a meterse en los próximos meses “en la estela de una etapa histórica de Andalucía” y ayudar a que la misma “suba del sur hacia el centro” para consolidar “un buen gobierno de España”.



Así, ha asegurado que Andalucía es “imparable” y “un ejemplo para España” por hacer “política en positivo”, mostrar que “se puede pasar página” y que “merece la pena abrir etapas de regeneración institucional y democrática”. “Andalucía es el mejor ejemplo de que no da igual quién gobierne”, ha dicho tras enumerar diversos indicadores económicos y sociolaborales en los que la región “estaba a la cola y ahora a la cabeza”.



El máximo dirigente del PP ha dicho estar “convencido” de que mayo va a dar al PP “más noches andaluzas llenas de ilusión, con olor a azahar y grandes victorias” en base a las encuestas que ya maneja el partido y los candidatos que presenta, si bien ha instado a la militancia a no relajarse puesto que “cada voto es una conquista y a su vez una responsabilidad”.



Frente al “abuso de confianza” en el que, según cree, cae el PSOE a la hora de solicitar el voto en Andalucía, Feijóo ha instado a tomar a Moreno como referente, por que “nadie saca mayoría absoluta por casualidad”.



“Me consta que en estas elecciones vamos a ganar donde nunca hemos ganado, probablemente tengamos los mejores resultados municipales de nuestra historia en Andalucía”, ha dicho antes de pedir a los candidatos que afinen a la hora de “tirar el penalti” puesto que muchos de ellos están “a un concejal de la mayoría” absoluta.