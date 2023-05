Feijóo: cuanto antes mejor

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido culminar en las elecciones generales del 23 de julio el cambio iniciado con la victoria de su partido en las elecciones autonómicas y locales de este domingo y ha reclamado una mayoría "clara, incontestable y contundente".



En un atril con el lema "Una España preparada", Feijóo ha celebrado la convocatoria de elecciones generales anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al señalar que "mejor, cuanto antes".



Convocar no borra la victoria "nítida" del PP ayer, ha avisado además Feijóo, que cree que los "españoles han dicho hasta aquí hemos llegado", al tiempo que ha avisado de que "el sanchismo no ha sido derogado todavía".



El líder del PP ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya hecho coincidir las elecciones generales con las autonómicas para no celebrar dos comicios en 54 días, como le pidió hace unos meses, según ha dicho.



Ha lamentado además que Sánchez desaprovechase la oportunidad de despejar la incertidumbre electoral en un momento clave para la política exterior de España.



"En su tendencia a despojar de institucionalidad todo lo que ha rodeado su mandato, tampoco la presidencia del Consejo de la UE ha quedado ajena a esa lamentable forma de entender la política", ha apostillado.



Recalca que "España no merece perder ni un minuto más en una política que no vale la pena, en la que los españoles ya no creen, que genera división, desconfianza y hastío".



Feijóo se ha mostrado convencido de que "España quiere pasar página" y "empezar un tiempo nuevo" y de "renovación" que ya resulta "imparable". A los españoles les ha ofrecido un Gobierno preparado y les ha pedido una oportunidad para ser el próximo presidente en nombre de la moderación, de la serenidad y del respeto institucional.



Pone ya a su partido en modo electoral y ha pasado de felicitar a sus candidatos por el resultado excepcional a convocarles para confirmarlo y ampliarlo en las próximas elecciones generales.



El PP ha convocado mañana a su Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos, para analizar sus siguientes pasos en un periodo en el que se unirá la formación de gobiernos locales y autonómicos con una nueva campaña electoral.



En las próximas semanas irán despejándose los posibles pactos, que en seis autonomías dependen de Vox, aunque Feijóo mantiene su propuesta de que gobierne la lista más votada, en una oferta de pacto recíproco al PSOE que no tiene visos de prosperar.