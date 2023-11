Feijóo acusa a Sánchez de "corrupción política" por "comprar" los votos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de practicar la "corrupción política" por haber comprado con "cheques" los votos que necesita para una investidura que, según ha dicho, hace de un "fraude" electoral. Dicho esto, ha avanzado que el PP "enciende todas las alertas democráticas" porque el candidato socialista no tiene "límites".



"Esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a esta Cámara no se votó en las urnas", ha proclamado Feijóo en su réplica a Sánchez en el Congreso durante el debate de investidura del candidato socialista, en un discurso de 40 minutos que ha sido interrumpido en varias ocasiones por la bancada 'popular'. Varios 'barones' del PP le han arropado como Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda.



Tras asegurar que Sánchez viene ya investido de Waterloo por su pacto con Junts en Bruselas, ha afirmado que con la Ley de Amnistía y los pactos suscritos con los independentistas deben "encender todas las alertas democráticas" porque del jefe del Ejecutivo en funciones "se puede esperar cualquier cosa.



Así, Feijóo ha resaltado que "nadie ha hecho más" ni había llegado tan lejos por la causa independentista que el líder socialista. "Las ganas de comer del independentismo se han juntado con su hambre insaciable de poder", ha espetado a Sánchez.



En este punto, ha acusado a Sánchez de no tener límites políticos, legales, ni éticos, dado que "no tiene reparos en recurrir a la mentira siempre que le beneficia" y porque" el fin justifica cualquier medio y socio".



Es más, el presidente del PP ha afirmado que la investidura de Sánchez se va a propiciar "a través de un ejercicio de corrupción política" al tomar decisiones "contra el interés general a cambio de beneficios personales". Según ha añadido, no ha conseguido el apoyo "de nadie" sino que lo ha "comprado" con "cheques" que pagarán "todos" los españoles.



Por eso, ha subrayado que la investidura "termina en una humillación" porque Sánchez "se humilla a sí mismo" y a su partido. "Pero no tiene ningún derecho a humillarnos a los españoles y eso es lo que ha hecho", ha proclamado.



Pide "coherencia"

Después de que Sánchez pidiera esta mañana a Feijóo coherencia y responsabilidad, tras sus pactos con Vox, el líder del PP ha repasado las promesas electorales del candidato socialista, como la de traer al expresidente catalán Carles Puigdemont. "Coherencia", ha proclamado varias veces, cosechando la ovación de los suyos. Incluso ha echado en cara a Sánchez que "ni se inmute" desde su escaño y lo ha achacado a que para eso debería tener "pudor", algo que no tiene.



Como viene diciendo en los últimos días, Feijóo ha resaltado que la amnistía "no mejora la convivencia" sino que la "destruye" y ha preguntado a Sánchez que dirá cuando los independentistas "repitan el golpe" como ya están "advirtiendo". "¿Nos propondrán que les volvamos a amnistiar o ya no hará falta porque eliminarán todos sus delitos del Código Penal como hicieron con la sedición?", se ha preguntado.



Feijóo también ha echado en cara a Sánchez que haya acudido al Congreso para presentar como "un mal menor" cuando, a su juicio, es un "mal mayor" porque él es el problema ante su "ausencia de restricciones morales" y su "patológica ambición".



"A usted la historia no le amnistiará, se lo aseguro", ha manifestado, para añadir que "de su paso a la presidencia quedará el recuerdo del expresidente Puigdemont llegando a Cataluña sin ninguna reprobación".



Es más, Feijóo ha recriminado a Sánchez que justifique sus pactos asegurando que "las circunstancias son las que son" y que, por lo tanto, "hay que hacer de la necesidad virtud". "Buena explicación de la Ley de Amnistía", ha exclamado.



Cita de Machado

Tras señalar que el discurso de Sánchez ha sido un "delirio" y ha perdido "el poco crédito que le quedaba", Feijóo ha afirmado que hasta en las citas de Machado miente. "No le ha hecho ningún favor a don Antonio. Dígala completa señor Sánchez. Dice 'hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora', y omite, 'y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos han hecho".



Feijóo, que ha exhibido ante la Cámara el dossier con las declaraciones de distintos colectivos sociales contra la amnistía, ha preguntado a Sánchez si "todos son unos ultras peligrosos". "¿Felipe González, Alfonso Guerra, Cándido Méndez, Francisco Vázquez, Virgilio Zapatero, Nicolás Redondo, Javier Sáenz de Cosculluela son nostálgicos del franquismo? Pero no se dan cuenta que están haciendo el ridículo", ha dicho a la bancada socialista. A su entender, el pacto que se ha sellado para la investidura "liquida la historia del PSOE".



También ha repasado lo que dice la prensa internacional y le ha preguntado si ésta también "se ha convertido al fascismo". "Nos ha contado pamplinas para justificar sus pactos vergonzantes", ha trasladado a Sánchez, al que ha recriminado también que recurra a los pactos con Vox, agitando "el espantado de la ultraderecha".



Una vez más, ha denunciado que Sánchez y el PSOE recurran al "mantra" de la reconciliación y la convivencia. "Hemos escuchado muchas cosas esta mañana, pero equiparar la aplicación de la ley que ustedes suscribieron con el 155 a un acto de venganza es impropio, ya no de un presidente, sino de un diputado", ha manifestado, para añadir que la convivencia solo existe si hay respeto a la ley y que la soberanía nacional "no necesita mediadores".



Pacto con Otegi

Después, Feijóo ha asegurado que se rebelan también contra la idea de "asumir que España es un Estado opresor". "¿Cómo vamos a aceptar que la justicia española practica la guerra sucia?", ha preguntado, para subrayar que no tienen que pedir perdón a los independentistas sino que es Sánchez "el que tiene que pedir perdón".



Feijóo ha pedido saber cuál es el pacto del PSOE con Bildu y ha rechazado que ese apoyo sea a cambio de nada. "¿Cuál es el pacto encapuchado con el señor Otegi?", ha interpelado, para preguntar también si va a cesa finalmente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a pesar de presumir de ser el Gobierno "más feminista de la historia".



El líder del PP se ha mostrado convencido de que Sánchez tendrá un Gobierno "imposible" que "sufrirán todos los españoles" porque está "atacando la separación de poderes" y está dispuesto a "consumar el mayor retroceso a los derechos de los ciudadanos". "Está iniciando un cambio del modelo autonómico por la puerta de atrás", ha apostillado.



Lealtad institucional

En este punto, ha avanzado que el Grupo Popular promoverá una Ley de Lealtad Constitucional, con una exposición de motivos que "aludirá expresamente a la impunidad generada por la ley de amnistía". Además, ha confirmado que el PP actuará en las instituciones europeas porque "la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho no es un asunto interno de tal o cual Estado".



Finalmente, ha sacado pecho de las protestas en toda España contra la amnistía y le ha recalcado que esa "España silenciosa y resignada que desean no la van a tener" sino que "la tendrán que escuchar en las plazas" proclamando "no a la amnistía, no a ignorar a las víctimas del separatismo", "no a mediadores" y no a "borrar los delitos de corrupción y terrorismo".



"Dicho de otro modo, no a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales", ha aseverado para concluir que se compromete a no abandonar a la "mayoría constitucional" de españoles y a actuar ante lo que está sucediendo porque "España no se rinde".