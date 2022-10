Ayuso, Revilla, Mañueco y Torres se congelan el sueldo en 2023, mientras que Rueda y Moreno se lo suben, como Sánchez

Al menos los presidentes autonómicos de Madrid, Cantabria, Castilla y León y Canarias tienen previsto congelarse su sueldo y el del resto de su Gobierno para el próximo año, mientras que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el de Andalucía, Juanma Moreno, son los únicos que, a día de hoy, prevén aplicarse una subida salarial para el año 2023, al igual que el incremento de sueldo que registrará el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y sus ministros.

El Gobierno central ha decidido aplicarse la subida salarial pactada con CCOO y UGT del 4% respecto al año pasado. Con ello, el sueldo anual del presidente del Gobierno será de 90.010,20 euros anuales, lo que supone una retribución mensual de 7.500 euros.

Asimismo, el salario anual de las tres vicepresidentas del Gobierno (Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera) se eleva hasta los 84.600,72 euros anuales frente a los 81.341,16 euros que vienen percibiendo. Se trata de un sueldo mensual de 7.050,06 euros brutos, ya que tampoco tienen pagas.

En este contexto, dos presidentes autonómicos --Alfonso Rueda y Juanma Moreno-- han decidido seguir la senda del Gobierno central y aplicarse una subida salarial, aunque el porcentaje de este incremento varía entre los dos, ya que el de Galicia sí que se atañe al 4%, mientras que el líder andaluz registrará una subida del 3,5%.

A DISTINTOS NIVELES

Según ha explicado el Gobierno de Juanma Moreno, el proyecto de presupuestos para el año que viene sí que contempla la subida del 3,5% de retribuciones para los altos cargos en 2023, alegando que en el año 2021 y 2022 se congelaron.

Mientras, el gobierno gallego también ha plasmado en sus cuentas públicas para el año que viene un incremento salarial del 4% para Alfonso Rueda y sus consejeros. De este modo, la retribución del titular del Gobierno gallego pasa de los 79.651 euros anuales que figuraban en 2022 para su predecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, a los 82.843 euros al año que recibirá Alfonso Rueda en 2023.

Sin embargo, el Parlamento de Galicia ha acordado mantener congelado el salario de los diputados autonómicos en los presupuestos para 2023, en contra de lo que hará el Ejecutivo regional.

CUATRO CCAA SE LO CONGELAN

Por contra, Madrid, Cantabria, Castilla y León y Canarias han recogido una congelación salarial de los miembros de sus respectivos Gobiernos autonómicos en sus proyectos de presupuestos para el año que viene.

En el caso de la Comunidad de Madrid lleva ya doce años consecutivos con el mismo sueldo para la Presidencia y sus consejeros, aunque Isabel Díaz Ayuso es la mandataria autonómica que más retribución anual percibe de estas cuatro comunidades, unos 103.090 euros al año.

De estas cuatro comunidades que han decidido congelarse el sueldo, el segundo mandatario que más percibe es el de Canarias, Ángel Víctor Torres, que seguirá percibiendo el año que viene 76.823 euros. Le sigue de cerca el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que en 2023 mantendrá su salario de 76.355,08 euros anuales.

Mientras, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha decidido este año congelarse el sueldo, por lo que seguirá cobrando un total de 64.606 euros anuales en 2023.

AÚN QUEDAN COMUNIDADES

En cualquier caso, hay Ejecutivos autonómicos que todavía no han presentado sus presupuestos para el año que viene --incluso alguno aún no ha aprobado el techo de gasto--, mientras que otros no han detallado este aspecto, aunque hayan dado a conocer ya sus cuentas para 2023.

También se ha conocido esta semana que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís así como los delegados de área de Gobierno y demás concejales de la Corporación (57 en total) se congelarán el sueldo por tercer año consecutivo.