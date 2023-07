Los alcaldes del PP se comprometen a devolver a Feijóo el apoyo y esfuerzo para alcanzar la Moncloa

Alcaldes del Partido Popular elegidos tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo se han comprometido este domingo a devolver al presidente del partido y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, el apoyo y esfuerzo que él les ha prestado para llegar a las alcaldías y trabajar para que el 23 de julio consiga los votos que lo lleven a la Moncloa.



Así lo han destacado los participantes en la jornada “Los alcaldes del cambio en España” que se ha celebrado en Toledo, que ha cerrado Núñez Feijóo y que ha contado con varias intervenciones, entre ellas las del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.



La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha moderado un coloquio con los alcaldes de Zaragoza (Natalia Chueca), Sevilla (José Luis Sanz) y Granada (Marifrán Carazo), mientras que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha moderado otro con los portavoces del PP en los ayuntamientos de Barcelona (Daniel Sirera) y de Vitoria (Ainhoa Domaica).



Los nuevos regidores han destacado lo importante que sería para sus ciudades poder contar con un presidente del Gobierno de su mismo partido, para tener con ello colaboración en sus proyectos destinados a mejorar la vida de la gente.



Han comentado que en sus primeros días desde la toma de posesión han puesto en marcha planes de choque para mejorar la seguridad, la convivencia y la limpieza y, en ese sentido, la alcaldesa de Granada ha resumido: “Qué sucias nos dejan las ciudades los alcaldes socialistas”.



La regidora valenciana, María José Catalá, ha señalado que les “hace falta” un presidente que no mienta, que no sea sectario y que “no nos falle”, y le ha prometido” a Núñez Feijóo que ellos no le van a fallar porque su “éxito a largo plazo será que tú llegues a la Moncloa” y con ello llegue también el sentido común.



Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha indicado que en esta legislatura habrá un presidente de Aragón también del PP, lo que le permitirá realizar los proyectos que tiene para la ciudad y para ello ha dicho que necesita la ayuda del presidente del Gobierno, al tiempo que ha criticado que de Pedro Sánchez solo se ha recibido “desprecio y sin ayuda”.



Desde Granada, su alcaldesa, Marifrán Carazo, ha subrayado el apoyo recibido del presidente popular y ha añadido que “ahora nos toca a nosotros”. Ha comentado, además, que contar con mayoría absoluta es una responsabilidad que le lleva a cumplir con lo anunciado haciendo una planificación estratégica.



El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha asegurado que a su llegada “sobraba ideología y faltaba gestión”, ha resaltado que, con Juanma Moreno en la Junta, a los andaluces ya solo les queda “un paso” y es que coincidan cargos del PP al frente de las tres administraciones, por lo que ha animado a “aprovechar esa oportunidad” que les brinda el 23J.



La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, Ainhoa Domaica, ha destacado el voto dado por los seis concejales del PP al PSOE para que no gobernase Bildu, algo que ni los socialistas les pidieron ni por lo que les hayan dado las gracias, pero “tampoco lo necesitamos”, ha dicho.



El portavoz popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, también ha subrayado la utilidad de su voto al dejar fuera del Gobierno municipal a los separatistas y los populistas; ha pronosticado que en cuatro años le va disputar la alcaldía al PSOE; y ha pedido a los alcaldes que gobiernen de forma que puedan ser un ejemplo.



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que es “un orgullo ser compañero” de los alcaldes populares y ha instado a “derogar el sanchismo” que consiste en que “Alberto Núñez Feijóo no hará depender la gobernabilidad de España ni en Bildu ni en los separatistas ni en el populismo”.



El regidor de Toledo, Carlos Velázquez, ha manifestado que los “grandes resultados” conseguidos en las elecciones municipales en todo el país se traducen en “gobiernos eficaces que ahora están al servicio de España y de los españoles, no al servicio de Sánchez y de los independentistas. Gobiernos que ya no son herramientas al servicio del peor Gobierno que ha tenido España”.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha animado a devolverle ahora a Feijóo la entrega y el trabajo por él demostrados, para que el 23J gane las elecciones generales.