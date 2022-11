Tres días viviendo A Coruña en el cuarto FAM Trip del Convention Bureau

Esta semana ha tenido lugar el cuarto fam trip organizado por A Coruña Convention Bureau y cofinanciado por la Diputación Provincial de A Coruña . Se trata de un viaje de familiarización para profesionales del sector cuyo objetivo es mostrarles a potenciales organizadores de eventos las ventajas de la ciudad de A Coruña para el turismo MICE.

En esta ocasión, participaron los representantes de ocho agencias a nivel nacional, que tuvieron un amplio programa de actividades en la ciudad herculina. Los visitantes forman parte de las agencias Vision Global, MoveDMC, Bluemice Agency, FAB Events Spain, Events 2 Spain, Out Of The Blue Agency, Revolution Events y MCI Global. Todos ellos coincidieron en señalar las ventajas competitivas de A Coruña a la hora de organizar eventos profesionales, en cuanto a espacios, servicios, conexiones de transporte y tamaño de la ciudad. Los representantes de las ocho agencias asistentes coincidieron en destacar las ventajas de A Coruña para el turismo MICE.

El martes 15 de noviembre llegaron al hotel Áttica21 Coruña desde sus distintos puntos de origen, en donde compartieron un distendido almuerzo con Moisés Jorge Naranjo, gerente del Consorcio de Turismo de A Coruña. Desde allí realizaron una visita guiada a la Torre de Hércules, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esa misma tarde visitaron MEGA Museo Estrella Galicia, y pudieron disfrutar de una visita teatralizada al Cementerio de San Amaro. Cenaron en A Mundiña, uno de los referentes gastronómicos de la ciudad.

El miércoles comenzaron el día con una visita al hotel donde se alojaron, Áttica21 Coruña. A lo largo de la jornada pudieron visitar los dos espacios fundamentales para la celebración de grandes eventos, Palexco y ExpoCoruña, así como los hoteles NH Collection Finisterre y Meliá María Pita, los pazos de Vilaboa y Santa Cruz de Mondoi y la Finca Montesqueiro. Cerraron el día con una cena en el restaurante tradicional A Caseta de Aroura.

La jornada del jueves empezó de madrugada, con una visita a la subasta de pescado de la lonja, seguida de un desayuno marinero con Carlos González, del Restaurante Óvera. A continuación realizaron un recorrido con guía oficial por la ruta modernista de A Coruña, tras la cual visitaron la Casa Museo de Picasso y finalmente dieron un paseo por la Ciudad Vieja. Como colofón a tres días de visitas, disfrutaron de un almuerzo en el restaurante Árbore da Veira, el único de la ciudad reconocido con Estrella Michelín.

Además del programa, también pudieron disfrutar de otras actividades, como visitar La Papelería de Zara y comprar pan gallego para llevar a sus respectivos lugares de origen. En la siguiente fotogalería se puede consultar una selección de los mejores momentos.