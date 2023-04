Londres sin secretos: una guía ilustrada

Los seres humanos llevamos miles de años usando mapas. Cuando miramos un mapa podemos darle un sentido a lo que nos rodea y, de manera intuitiva, entendemos la relación entre donde estamos y donde queremos ir. El placer de crear los mapas es que son artísticos y atractivos a la vista, pero también son funcionales y útiles.



A través de coloridas ilustraciones y preciosos mapas, Londres sin secretos presenta los lugares imprescindibles de la capital británica: desde rincones de aire tenebroso hasta los paseos más románticos, pasando por bonitas librerías y pintorescos mercados. Además de dónde darte el gusto de un afternoon tea o de un helado riquísimo, cómo explorar Chelsea y Notting Hill como uno de sus vecinos o cuáles son las mejores rutas en bici; en definitiva, todos los planes imprescindibles para una memorable escapada a Londres.

Sobre la autora

Desde que se mudó a Londres en 2013, Cierra Block vive fascinada por las infinitas posibilidades que ofrece la ciudad: "no me canso de su comida, su historia, su cultura, sus actividades, sus teatros..." Es por ello que comenzó a crear las ilustraciones que dan vida a este libro, para organizar las cosas que le gustaban de Londres, creando guías visuales y divertidas que ofrecieran información útil. Su blog, London Block by Block, recoge su trabajo de creación de itinerarios que pretenden a ayudar a los viajeros a vivir experiencias memorables en lo que ella considera "una de las mejores ciudades del mundo"