Si hay una clínica de tratamientos de belleza exclusiva en A Coruña, esa es, sin duda, ÖA. Su privilegiada ubicación, frente al Parrote, hace que varios de los espacios tengan vistas al mar. Por lo que una puede darse el lujo de estar recibiendo un masaje o cualquier otro tratamiento mientras disfruta de las vistas sobre el puerto coruñés.

El proyecto abrió sus puertas hace apenas un año y medio, y desde entonces ya ha sabido hacerse un hueco entre la clientela más exigente. Sus tratamientos exclusivos y su cuidado por los detalles hacen de este lugar un sitio donde disfrutar de una experiencia única. Así se define la clínica en su carta de presentación: "Somos öa, pero tal vez deberíamos empezar por lo que no somos. No somos una franquicia, no somos muchos ni muy grandes, no somos fríos, no somos máquinas, no somos inaccesibles ni complicados. Nos gusta lo sencillo, lo limpio, lo agradable, lo esencial. Nos gusta cuidarte, que te veas bien, que te sientas bien", aseguran.

En su carta de servicios se incluyen todo tipo de tratamientos, tanto faciales como corporales: tratamientos de alto rendimiento, microneedling, cromoterapia, drenajes linfáticos, mesoterapia, radiofrecuencia, aplicación de vendas, presoterapia y todo tipo de masajes son algunas de sus propuestas. Pero los tratamientos siempre son personalizados: lo primero que hacen es un diagnóstico inicial de cada persona para poder ajustar los tratamientos y obtener los mejores resultados.

Hydrafacial: el tratamiento de moda

Una de sus propuestas estrella es sin duda Hydrafacial, un tratamiento no invasivo que mejora la calidad de la piel sin necesidad de agujas o tratamientos médico estéticos, a través de una hidratación profunda. Aclamado por dermatólogos y recomendado en todo el mundo, es apto para todo tipo de pieles y es que su gran particularidad es adaptarse a cada necesidad: arrugas, acné, manchas y cualquier otra patología. En tres sencillos pasos mejora la calidad de la piel sin darse cuenta: limpieza, peeling e hidratación.

El centro ÖA incorporó esta modalidad hace apenas unos meses, y reconocen que su éxito ha sido abrumador. Se trata de un tratamiento que está teniendo muy buena acogida a nivel internacional, y son muchas las influencers y celebrities que lo recomiendan por sus sorprendentes resultados en el rejuvenecimiento facial.