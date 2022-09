Cuatro tiendas de moda eco-friendly que debes conocer en A Coruña

La industria de la moda es una de las más contaminantes que existen. El modelo de consumo actual, conocido como “fast fashion”, se basa en consumir prendas con muchísima frecuencia -por su económico precio- y deshecharlas, del mismo modo, cada vez más rápido. Esta práctica es enormemente perjudicial para el planeta, sobre todo cuando no se cuidan los materiales de producción ni los procesos. Pero existe una alternativa a esta forma de consumo: la moda sostenible. Hoy conocerás las mejores tiendas de ropa de Coruña para conseguir un armario más "eco-friendly".

D- Raíz (C. Pío XII, nº1)

D- Raíz es una tienda de ropa, complementos de moda sostenible y artesanía contemporánea que se sitúa al borde de la plaza de San Agustín. Sus fábricas se ubican en España y Portugal, intentando hacer una apuesta por la producción de cercanía.

Para elaborar sus complementos utilizan materiales respetuosos con el medio ambiente como piñatex, malai o lona reciclada.A través de las telas "upcycled" lanzan pequeñas colecciones y ediciones limitadas. Los procesos de fabricación también son eco-friendly, pues los complementos se estampan con tintas al agua siguiendo técnicas como la serigrafía, el "batik", el "eco print" o el "block print".

- El "batik" es una técnica de teñido por reserva en la que se pone cera en las partes de la prenda que no se quieran teñir, fijando las anilinas en las zonas libres.

- El "eco print" consiste en emplear pigmentos de flores y hojas para estampar las prendas, colocando las plantas directamente sobre el artículo que se desea teñir.

- El "block print" es una técnica de estampación manual, muy extendida en India, que emplea sellos de madera como base.

Cordera (C. Picavia, 3)

La atemporalidad, la fabricación realizada a partir de fibras naturales y recicladas y la apuesta por la fabricación a pequeña escala, evitando la sopreproducción, son algunos de los pilares fundamentales de la firma gallega Cordera.

La primera tienda de esta marca abrió en Ourense en 2008, estrenando posteriormente su ubicación en A Coruña y llegando, incluso, a Oviedo. El local de Coruña se sitúa próximo a la plaza de Lugo. Los materiales de fabricación están elaborados a partir de tejidos orgánicos, sostenibles y reciclados. Los proveedores de la marca se caracterizan por pertenecer a la Unión Europea, ser empresas familiares y socialmente responsables. La firma gallega trabaja también con fábricas de pequeñas empresas certificadas en sostenibilidad.

Vintage and Coffee (Plaza de San Agustín, 2)

La tienda de segunda mano más famosa de Coruña no es otra más que Vintage and Coffee, situada a pocos metros de la firma D- Raíz, en las inmediaciones del mercado de San Agustín. El establecimiento comercial trabaja con artículos "vintage" de conocidas marcas de lujo como Gucci, Hèrmes o Burberry. Sin embargo, hay opciones para todos los bolsillos, ya que no todos los artículos son de grandes diseñadores, y suelen organizar alguna vez al año un mercadillo con prendas "low cost".





Pura Vida Ecocentro (C. Arco, 6)

Mitad moda, mitad alimentación. Pura Vida Ecocentro lleva los pilares de la sostenibilidad a su establecimiento comercial en forma de ropa y comida, creando un espacio de vida alternativa. El local está ubicado a un paso de la calle Real. Los tejidos empleados para fabricar las prendas suelen proceder de cultivos orgánicos -principalmente algodón- y en menor medida, fibras recicladas, y se localizan mayoritariamente, en territorio regional y nacional.

En alguna ocasión también colabora con ONGs, a través de marcas como Veraluna, que "fabrica en India, pero sus prendas vienen certificadas como productos de comercio justo, lo que significa que están elaboradas con materiales sostenibles y en condiciones laborales justas", aclara Sonia Rodríguez, responsable del local. "También vendemos otros artículos de firmas españolas o gallegas que fabrican en el exterior sus prendas, de comercio justo, y ellos hacen el diseño y la estampación con tintas al agua", añade la dueña de Pura Vida Ecocentro.

En la tienda no solo se puede encontrar ropa, sino que también complementos y productos indispensables para la higiene femenina, pero llevadas al campo de la sostenibilidad, como compresas de algodón orgánico. Los diseños de las prendas son totalmente atemporales y bastante minimalistas, por lo que resulta difícil no sacarle partido a una prenda de ropa de esta tienda.