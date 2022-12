¿Dónde salir en A Coruña?

La fiesta en A Coruña no descansa. Y la verdad, es que ya nos lo indicaba la canción: “vivir na Coruña que bonito é, andar de parranda e durmir de pé”. La noche coruñesa tiene una gran cantidad de locales para todos los gustos y ambientes en zonas muy diferentes de la ciudad: la Ciudad Vieja, Orzán-Riazor, La Marina, O Portiño, Matogrande o el centro de ocio Los Cantones Village.

¿A qué locales ir?

Atlántico 57: Un local que debes visitar para comenzar la noche, por sus inmejorables vistas sobre la playa de Riazor. Puedes ir a tomar una cerveza, a comer o cenar, y tomar una copa mientras disfrutas de la paz que transmiten sus vistas y disfrutas de un concierto en directo. Se encuentra en el número 1 de la avenida de Buenos Aires.

El Puerto: ¿Quién no ha acabado alguna vez en el puerto? Este complejo está formado por diversos pubs: Amura, Brit, INN Club, Dux y MY by DUX. Todos ellos están ubicados en la segunda planta del centro comercial Los Cantones Village. Dentro de ellos, encontrarás unas maravillosas vistas al puerto de A Coruña.

El Backstage Cocktail Coffee&Club es una de las salas míticas de A Coruña y se encuentra en el número 4 de la Ruela da Estacada. Es una sala de estilo alternativo, ideal para acabar la noche bailando en la pista con la mejor música.



Sala Pelícano: Es una de las salas más grandes de Europa. Se compone de dos plantas y una terraza. En la planta principal, la sala dispone de una gran pista de baile, zonas privadas para reservas y un escenario para conciertos.

En la parte superior, el cliente puede disfrutar de las actuaciones de la planta principal o acudir a la pista de baile secundaria. Desde esta planta, se accede a la terraza exterior.

Playa Club: Uno de esos locales de música en directo de obligada mención. Por el escenario del playa han pasado artistas como: Crystal Fighters, Los Enemigos o Lori Meyers. Puedes encontrarla en el Andén de Riazor.