Las Constanzas, un nuevo concepto de floristería

El pasado viernes 3 de Junio, asistí a una inauguración de una floristería con mucha ilusión porque sabía de antemano que me iba a encantar por varias razones, me invitaba una amiga que hacía tiempo que no veía y después de una pandemia tenía la valentía de abrir un nuevo negocio y eso es de aplaudir, otra de las razones es que sabiendo su gusto estético tan extraordinario,ya que se dedica a la organización de eventos, tenía que ser un espacio lleno de creatividad, con una visión muy especial.







Una floristería enfocada a bodas y eventos cuya misión es que el cliente se sienta como en su casa. El local está dispuesto con sofás, plantas, estanterías antiguas, jarrones y por supuestos preciosas flores.











Las Constanzas, ubicada en la calle Vicente Risco 11 bajo derecha en Vilarrodis (Arteixo), es un espacio diferente, tanto en la manera de presentar su proyecto como en la forma de cuidar a sus clientes. Los rincones chill out se mezclan con los jarrones y las flores de una manera armoniosa y acogedora para que la conversación fluya cómodamente. La idea surge de la necesidad de ampliar y darle continuidad a la actividad que lleva realizando en la ultima década Mara con su empresa de wedding planer “I do Me too “, donde crea y diseña la decoración para bodas y eventos, cerrando el círculo con este nuevo negocio, donde ha contado con otra valiente emprendedora, amiga y socia, Estíbaliz.







La pasión de ambas por las flores ha dado origen a Las Constanzas, un homenaje a Constance Spry, una florista británica de mediados del siglo pasado, que rompió moldes con sus diseños salvajes y actuales que sorprendieron a una clásica época victoriana. Estíbaliz y Mara quieren rendirle homenaje a esa mujer que se adelantó a su época.









Para la fiesta de inauguración, asistieron proveedores, amigos, parejas de novios. Contaron con la ayuda de otros profesionales del sector de los eventos, Dj Dani amenizando con una excelente música y Black Mango Films captando cada momento y detalle con sus cámaras.









Yo por supuesto me tuve que llevar un precioso ramo de flores para mi casa, hecho con todo el cariño de Las Constanzas.