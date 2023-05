Cerveza y Depedro, el plan perfecto está en MEGA

EGA Museo de Estrella Galicia propone un nuevo maridaje único de música y cerveza en formato íntimo junto a uno de los artistas más queridos de la escena musical española e internacional. Depedro llega al Museo de Estrella Galicia el viernes 26 de mayo, a partir de las 21.00h, para hacer vibrar al público -en acústico- con sus temas más recientes, que forman parte de su último álbum de estudio, Máquina de piedad, así como con algunos de los hits atemporales más queridos por su público.

Rodeado por su magnetismo habitual, Jairo Zavala (Depedro) tomará el escenario de la Sala de Degustación de MEGA acompañado por su guitarra, para dar rienda suelta a esa” humanidad sincera y empática” que ha conquistado al público y la crítica allá por donde pisa.

En palabras del periodista especializado Ángel Carmona, “Depedro es un hombre bueno, pero también es un púgil de pegada seca y directa. Es un hombre con un optimismo innato, pero también ha sido preso de la desesperanza. Es padre, pero también hijo. En su último disco, Máquina de piedad, había mucho atasco emocional que soltar. En él, Jairo Zavala se sostiene sobre un eje firme. Sus dotes naturales, basadas en la energía y el ánimo, están presentes. Por encima de pandemias, de crisis, de ansiedades, la vida continúa. Y ahora, que todo vuelve a rugir, Jairo no se esconde, pero esta vez no va a pecho descubierto. Se ha enguatado el alma para golpear en unos tiempos de contienda constante donde no se puede bajar la guardia al presente”.