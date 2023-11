Ayer, jueves 9 de noviembre, se celebró en el Pazo da Cultura de Pontevedra el Ecommerce Day, un evento coorganizado por el Clúster do Ecommerce Galego y la comunidad profesional Marketing4eCommerce, apoyado por el Concello de Pontevedra con el fin de ayudar al tejido empresarial pontevedrés y gallego a sacar el máximo partido a Internet para sus negocios.

Rubén Bastón, Director de Marketing4eCommerce, y Yara Quevedo, Content Creator en Marketing4eCommerce, fueron los encargados de dar la bienvenida a los ponentes y a todos los asistentes al evento. “Es un orgullo realizar aquí la II Edición del Ecommerce Day, nos faltaba este check en la ciudad de Pontevedra”, afirmó Rubén Bastón.

A su vez, dieron paso a Xosé Luis Reza, Presidente del Cluster del Ecommerce; a Miguel Anxo Fernández Lores, Alcalde de Pontevedra; y a Miguel Fidalgo Iglesias, Responsable Oficinas Sur en IGAPE. “Quero dar as grazas a todos os que estades aquí por vir, pero en especial a todos os que axudades a facer posible o Ecommerce Day. O nivel de ponentes que temos esta ano é realmente brutal e espero que aprendades e disfrutedes moitísimo do día de hoxe”, afirmó Xosé Luis Reza.



Miguel Anxo Fernández Lores, por su parte, destacó: “é un orgullo que se fagan eventos de este tipo na cidade de Pontevedra. Neles dades a oportunidade de que a xente se coñeza, aprenda e evolucione. Ademáis do comercio de proximidade, tan importante na nosa cidade, é moi necesario este tipo de comercio”.

Xosé Luis Reza, Miguel Anxo Fernández Lores y Miguel Fidalgo Iglesias. I CEDIDA



De la mano de Ángel Sánchez, ex Head of Digital de Blue Banana, comenzó la primera ponencia del día bajo el nombre “Vendiendo 4 años online en una marca de ropa que no vende moda”. Ángel hizo hincapié en que los resultados, destacando que todo aquello que vamos a conseguir en los próximos meses comienza con las acciones que se llevan a cabo desde el día de hoy. “Soy muy futbolero y siempre digo lo siguiente: ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Esta frase me la llevo a mi campo. En el trabajo todas las patas son fundamentales y si hay algún error, en vez de buscar un culpable, entre todos tenemos que buscar la solución”, destacó Ángel Sánchez.



En la jornada de la mañana, los asistentes pudieron aprender sobre las tendencias en la venta online para 2024, internacionalización o claves de venta en marketplaces en eCommerce. Todo ello a través de las diversas conferencias y mesas redondas en las que participarán destacados profesionales y marcas como: Francesc Pumarola, Director de Ecommerce G2M en Estrella Galicia; Lola Garau, Head of Marketplaces en Black Limba; Ángel Sánchez, ex Head of Digital de Blue Banana; Fernando Siles, Head of Online Marketing de Worten España; Montse Labiaga, CEO y directora de innovación de Fotografía Ecommerce; Bárbara Faria, Ecommerce Manager de Maderandeco; Víctor Juárez, CEO & Founder de Craftelier y ponentes de otras marcas de referencia como Zara, Stellantis, Adolfo Domínguez, Vinoselección....

Un aspecto crucial abordado en el Ecommerce Day es la optimización del proceso de compra. Silvia Rumbo, Directora de Medios de Pago & Ecommerce en Banco Sabadell, compartió su perspectiva sobre cómo analizar compras: “Debemos observar todas las compras que se han quedado en el camino, los carritos olvidados… y evitar todas las fricciones posibles”.



La internacionalización de marcas también ocupó un lugar central en las discusiones del evento. Bárbara Faria, Ecommerce Manager en Maderandeco, enfatiza la necesidad de adaptarse a las costumbres de cada país para lograr una verdadera internacionalización exitosa. “Si quieres internacionalizar la marca, tienes que adaptarte a las costumbres de cada país. La venta no termina cuando el cliente paga, termina cuando el cliente recibe el producto y dice que está todo perfecto”, afirmó Bárbara Faria, Ecommerce Manager en Maderandeco.



Por la tarde continuaron las conferencias donde los presentes aprendieron sobre tendencias para la venta digital en 2024 y cómo aplicar la IA en tu ecommerce en el día a día . En resumen, el Ecommerce Day se presenta como un espacio enriquecedor donde expertos comparten sus conocimientos, estrategias y experiencias para impulsar el crecimiento y la eficiencia en el ámbito del comercio digital.